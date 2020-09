“No me gustan los políticos hipócritas”: AMLO reaccionó a las acusaciones de Calderón

Foto: Presidencia de México.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó al ex mandatario Felipe Calderón por responsabilizarlo de la decisión que el Instituto Nacional Electoral (INE) tomó, al negarle el registro como partido político a México Libre, que encabeza su esposa Maragarita Zavala.

“Ahora que no le dieron el registro a Felipe Calderón, bueno, al partido que él promueve y que su esposa es la dirigente, de inmediato a culparme. No soy igual a ellos, no somos iguales. Yo he procurado hacer de mi vida pública una línea recta y hay algo que se llama congruencia, y no me gusta la hipocresía en política, detesto a los políticos hipócritas… bueno, tampoco así, no los detesto, no me gustan, para suavizarlo”, dijo el mandatario mexicano.