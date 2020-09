“Todo Morena es un partido joven”: Antonio Attolini

“Trabajar 25 horas al día y ocho días a la semana”: la promesa de Antonio Attolini a Morena (Foto: Facebook / @AntonioAttolini)

El inicio del mes de septiembre se caracterizó, en la vida interna de la política mexicana, por tener una serie de procesos de carácter electoral determinantes para los comicios que se celebrarán el próximo año. Uno de ellos el inicio de la jornada con la que se elegirá al nuevo presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y secretario general de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), partido que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia.

De acuerdo con los registros del Instituto Nacional Electoral (INE), 105 militantes del partido magenta se registraron para competir por los puestos; sin embargo, sólo dos serán los seleccionados por el pueblo, pues el órgano descentralizado implementará una encuesta popular en México para saber quién será el próximo líder morenista.

Por esta razón, Infobae México se puso en contacto con Antonio Attolini, uno de los 54 candidatos a la secretaría general de Morena y uno de los más visibles, pues su militancia mediática le ayudó a colocarse en la óptica popular para defender el lopezobradorismo.

En entrevista, el politólogo del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) explicó su visión de qué es lo que puede aportar al partido y qué es lo que espera de un Morena más unido.

Antonio Attolini emprendió una gira de proselitismo para ganar la secretaría general de morena (Foto: Facebook / @AntonioAttolini)

Cuestionado sobre qué ofrece él que no ofrezcan los demás candidatos, Attolini Murra aseguró que no puede hablar mal de sus compañeros, pues “son hombres y mujeres de primera que están inscribiéndose en un proceso abierto para poder participar en esta renovación de la dirigencia”; no obstante, aseguró que dedicará todas sus fuerzas al movimiento, “25 horas al día y ocho días a la semana por luchar y transformar el partido del presidente que es Morena” .

Ante una encuesta popular, Attolini considera que su posicionamiento en medios puede resultar tramposo, por lo que admitió que es una ventaja, pero no una determinante.

Bueno, es que mi militancia ha sido en medios de comunicación y eso es parte de la historia de vida. Digo, claro que es una ventaja, en tanto que la encuesta requiere de un conocimiento nacional. De ninguna manera creo que sea tramposo

A pesar de estar más familiarizado con una militancia mediática, el itamita emprendió una campaña de “a pie” en la que el contacto es más cercano a las bases de Morena, dicho contacto lo encontró emocionante, pues “hay mucha energía para este proceso de renovación. La gente está dotando de mucha legitimidad este método de renovación”.

En total, se registraron 105 militentes de Morena para buscar algún puesto de liderazgo (Foto: Cuartoscuro / Twitter / @RicardoAlemanMx)

Antonio Attolini, para aspirar a la secretaría general de Morena, renunció al puesto que tenía en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como coordinador de vinculación internacional, por lo cual Infobae México le preguntó dos cosas.

La primera fue qué aprendió de Zoé Robledo, director del IMSS, y la segunda fue qué pasa si no ganara la secretaría.

El politólogo refirió que encontró en Robledo Aburto un mexicano comprometido con la 4T y el bienestar de los mexicanos. “Es un tipo al que los relojes no le alcanzan las horas para poder dar cuenta de todo el trabajo que hace. Zoé Robledo es un luchador social chiapaneco. Un hombre cultísimo, divertido, comprometido de quien yo he aprendido mucho y de quien, además, abrevo una inspiración importante para luchar”.

También refirió que en caso de perder, el plan B para el militante de Morena se dirigiría a geografías al norte del país, a su natal Torreón.

Y si esta aventura no prospera yo tengo mucho trabajo que hacer en Torreón, Coahuila, la tierra que me vio nacer

Morena es el partido político con el que AMLO llegó a la presidencia (Foto: Presidencia de México)

Una de las características del candidato es que es una persona relativamente joven en la política mexicana, pues si bien existen otras figuras como Citlalli Hrnández, quien también busca la secretaría de Morena, él es constantemente criticado por esta particularidad. Por eso, Infobae México le preguntó qué tiene que decir ante todas esas personas que lo “jovenean”.

“Todo Morena es un partido joven, no solamente por la fecha de su fundación sino por los ideales que perseguimos y por los cuales luchamos. Joven es aquella persona que mantiene una actitud abierta a la transformación, que cree que hay cambio posible para poder ser visto y analizado . Estamos luchando por ello y creo que por eso todo el partido Morena es joven, sin importar la fecha de nacimiento en tu acta”, explicó.

Finalmente, en los tiempos de definiciones de la 4T, el ex funcionario del IMSS acuñó lo que es para él el obradorismo y las cualidades que debe de tener un secretario general del partido más grande del país.

En cuanto a la definición del secretario, Attolini simplemente dijo que debe de ser alguien comprometido con la 4T y que ame al pueblo tanto como AMLO lo ama.

Respecto a la definición del pensamiento obradorista, dijo que “sin importar, si somos de izquierda, de derecha, del campo, de la ciudad, religiosos, ricos, pobres, hombres o mujeres. Somos hombres y mujeres de bien que queremos cambiar a este país acabando con la corrupción, poniendo fin a la impunidad y poniendo siempre por delante a los pobres y a los desvalidos”.

