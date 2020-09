La gente me conoce por defender a Morena y a la 4T: Gibrán Ramírez habla de su candidatura para dirigir Morena

Gibrán Ramírez Reyes habla de su candidatura para dirigir Morena (Foto: Facebook / @gibranramirezr)

El destino de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), partido que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la silla presidencial, está en juego. Con un proceso interno para elegir al próximo presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y secretario general, poco más de 100 militantes se registraron ante el Instituto Nacional Electoral (INE) como candidatos oficiales.

Entre los 51 contendientes por la presidencia nacional de Morena, son pocos los visibles. Figuras como Mario Delgado, Gibrán Ramírez y Porfirio Muñoz Ledo son las más conocidos por un electorado que pronto será consultado mediante una encuesta telefónica organizada por el INE. Por ese motivo, Infobae México contactó con el doctor Gibrán Ramírez Reyes para conocer a fondo qué ofrece al partido magenta y al obradorismo.

En primer lugar, lo que ofrece el doctor en Ciencias Políticas y Sociales a Morena es un programa estructurado, pues de acuerdo con él “No hay entre ninguno de los aspirantes alguien que haya presentado una propuesta seria, desarrollada, escrita, para el partido”.

El doctor Ramírez Reyes se registró ante el INE como candidato a dirigente de Morena (Foto: Facebook / @gibranramirezr)

También dijo que, a diferencia de algunos de sus contrincantes, él nunca ha tenido una militancia que no sea obradorista.

Creo que entiendo el espíritu de los tiempos y del funcionamiento de nuestra organización

Asimismo, refirió que su compromiso es mayor que el de Mario Delgado o el de Porfirio Muñoz Ledo, pues ninguno de los dos tomó licencia para buscar la dirigencia de Morena.

Porque quiere decir que Morena les parece una tarea de segunda, que se puede solucionar en los tiempos libres y en los fines de semana o algo así. Eso me parece preocupante

El egresado de la UNAM reconoció que existe un gran problema en Morena con sus bases obradoristas, pues muchos militantes se sienten abandonados y dijo que hay que reconstruir puentes de diálogo con ellos. Para poder conectar con la gente y sus distintas corrientes de pensamiento, dejó claro qué es el obradorismo “los principios los tenemos muy claros: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo y, yo añadiría, la austeridad republicana”.

Se registraron en total 51 militantes para dirigir Morena (Foto: Cuartoscuro/Twitter /@RicardoAlemanMx)

En caso de no poder establecer un diálogo efectivo con las distintas corrientes de pensamiento que confluyen en el partido, se corre el riesgo de quedar como el PRD , un partido venido a menos desde su fraccionamiento en las llamadas “tribus”. Ramírez Reyes no es ajeno a esto y, ante este posible escenario, adelantó que “para emprender este diálogo con las bases es fundamental no pertenecer a ningún grupo. Los compañeros de los distintos grupos no se pueden ni ver. La verdad es que es doloroso. Hay quienes dicen que Yeidckol es el diablo, y pues Yeidckol no es el diablo, Yeidckol fue nuestra presidenta cuando ganamos la presidencia de la República. Que si el doctor Monreal y los monrealistas son el diablo; bueno, la verdad es que son compañeros que han estado desde el principio [...] De lo contrario, el único horizonte que se avista es el de la repartición de cuotas por corriente y eso tiene un nombre, “perredismo”, y tuvo un estrepitoso fracaso histórico”, dijo durante la entrevista.

Infobae México también le preguntó al candidato si se considera aventajado por su constante participación en medios de comunicación (Milenio, Foro TV y Canal Once), a lo que consideró que no es determinante, pues Mario Delgado, Porfirio Muñoz Ledo y Yeidckol Polevnsky también tienen presencia constante en los medios de comunicación.

Creo que es una ventaja, que la gente me conoce por defender a Morena y a la Cuarta Transformación, pero no es una ventaja determinante

Otra pregunta que le hizo el medio a Gibrán es que con cuál de los candidatos a secretario general le gustaría trabajar. Antes de contestar definitivamente, el doctor explicó que no conoce a fondo los perfiles de los 54 candidatos; sin embargo, expresó su simpatía por Donají Alba y Citlalli Hernández, y agregó que las cualidades de un buen secretario deben de ser la capacidad de diálogo y de organización.

La juventud de Gibrán puede aportar a conectar con las bases obradoristas (Foto: Facebook / @gibranramirezr)

“Tiene que tener legitimidad para convocar a reuniones que luego son complejas, porque su atribución principal es reunir y procesar los acuerdos del Comité Ejecutivo Nacional. Esa atribución puede parecer pequeña, pero de ahí depende buena parte del trabajo cotidiano del partido”, agregó.

Finalmente, Infobae México sacó a tema una crítica de bajo calado, pero muy recurrente, que le mencionan a Ramírez Reyes y es su edad, pues en incontables ocasiones analistas serios y actores políticos lo han querido “jovenear” , a lo cual el doctor de la UNAM dijo que “existe un reclamo de relevo generacional muy importante”, pues en las encuestas se ve que entre la juventud está el mayor porcentaje de desgaste en cuanto al apoyo a Morena.

“Yo no voy a descalificar a Don Porfirio por su edad, como él me ha descalificado a mí por la mía. La vida pública no es una fila en la que hay que formarse. Imagínate cuál es el lugar que me tocaría a mí, si el que sigue en la fila es Porfirio Muñoz Ledo. Yo creo que la juventud está en las ideas, y si Porfirio tiene ideas jóvenes para el partido tiene que presentarlas y debatirlas en igualdad de circunstancias ”, concluyó para Infobae México.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

En el último día: Gibrán Ramírez, Yeidckol Polevnsky y Porfirio Muñoz Ledo se registraron como candidatos para presidir Morena

Quiénes son los candidatos a la dirigencia de Morena, el partido más poderoso de México

Puestos codiciados: 105 militantes se registran para dirigir Morena