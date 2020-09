En último día de registro ante el INE: Gibrán Ramírez, Yeidckol Polevnsky y Porfirio Muñoz Ledo se registraron como candidatos para presidir Morena

Gibrán Ramírez, Yeidckol Polevnsky y Porfirio Muñoz Ledo se registraron ante el Instituto Nacional Electoral (INE) como candidatos oficiales para dirigir a Movimiento Regeneración Nacional (Morena), partido que puso a Andrés Manuel López Obrador en la silla presidencial.

Así ocurrió la mañana de este martes 8 de septiembre, cuando el doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, la empresaria mexicana y el doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de París, se presentaron en las oficinas del instituto descentralizado para registrar su candidatura.

Esto, porque de acuerdo con el órgano electoral, “el 20 de agosto de 2020, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al INE encargarse de la renovación de la Presidencia y Secretaría General de Morena, a través de una encuesta abierta a la ciudadanía, respecto de personas que se auto adscriban como simpatizantes, así como a las y los militantes de dicho instituto político. Para la encuesta abierta podrán participar como candidatas o candidatos toda persona militante de Morena que cumpla con los requisitos que se describan en la convocatoria respectiva”. Asimismo, se especificó que el martes 8 de septiembre es el último día de registro para los aspirantes a candidaturas de dirigencia o secretariado de Morena.

Por su cuenta, el doctor Ramírez Reyes confirmó su candidatura y expresó en su cuenta oficial de Twitter que quien lo apoya es la militancia del obradorismo.

Presenté oficialmente mi solicitud de inscripción de candidatura para la presidencia de Morena ante el INE. No me acompañaron senadores, diputados ni presidentes municipales. Me acompañaron la militancia y las bases obradoristas. ¡Esta candidatura es del pueblo!