Manifestante en la CNDH fue atendida por posible contagio de COVID-19

La señora rechazó ser llevada a un hospital de primer contacto, pero una ambulancia está atenta a quienes ocupan el edificio (Foto: Cuartoscuro).

Una de las ocupantes de los edificios de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó síntomas de COVID-19, por lo que fue valorada por servicios médicos de la Ciudad de México.

“Este lunes 7 de septiembre arribaron dos ambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), con matrículas MX845-C1 y MX846-C1, para valorar a una manifestante que se encuentra dentro de las instalaciones de la CNDH, quien presentó una saturación de oxígeno considerablemente menor al mínimo permitido para la Ciudad de México y una temperatura de 37°”, refirió este martes la Secretaría del gobierno capitalino (SEGOBCDMX) en una tarjeta informativa.

Luego de que un grupo de 15 personas acudieran el pasado 2 de septiembre a las instalaciones ubicadas en República de Cuba No. 60, del Centro Histórico capitalino, se mantuvo una ocupación que hasta ahora sigue vigente.

La autoridad capitalina invitó a las manifestantes a que usen los servicios de salud gratuitos (Foto: Twitter@SeGobCDMX)

La SEGOBCDMX reportó que luego de ser identificada con los síntomas, a la manifestante le fueron recomendado que se sometiera al protocolo de COVID-19 y fuera trasladada a un hospital de primer contacto, pero la activista declinó a esa posibilidad y una de sus compañeras quedó como responsable de su salud.

Por ello, las autoridades de la CDMX dispusieron de una ambulancia especial que estará de forma permanente en la calle República de Chile, para que pueda brindar atención médica a la señora afectada, así como a las manifestantes que ocupan el edificio de la CNDH.

En su conferencia matutina de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador refirió que la toma de la dependencia ya se convirtió en un asunto político; aunque reconoció que las demandas son justas.

“Hay una demanda justa, pero ya se convirtió en un asunto político y no me equivoco de que está abrazado por el conservadurismo”, indicó el mandatario mexicano.

El presidente criticó que fuera "vandalizado" un retrato de Francisco I. Madero (FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM)

También consideró que los medios de comunicación “magnifican” el que grupos feministas hayan ocupado la sede de la CNDH del Centro Histórico de la Ciudad de México, y afirmó que “hay una exageración en todo sentido”.

Otra de las críticas del presidente es que las manifestantes “vandalizaron” las instalaciones al realizar pintas en paredes de oficinas, quemaron sillones, papeles, una placa e intervinieron retratos como el de Francisco I. Madero; por ello recalcó que ese ultraje no era propio de actos pacíficos.

“Por qué no van y hablan con ella (la presidenta de la CNDH), por qué no dialogan con ella, da que pensar estas actitudes. Y ofrezco una disculpa por lo que estoy diciendo, pero siempre digo lo que pienso, y pues claro que no me gustó ver a Madero ultrajado, nadie debe de ser ofendido así, vilipendiado, menos un luchador de la democracia como Madero”, indicó López Obrador este lunes 7 de septiembre.

Durante el fin de semana, las ocupantes de las instalaciones exhibieron alimentos gourmet como cortes de carne, café de alta calidad, filetes de pescado, entre otros, que estaban en alacenas y refrigeradores.

La toma lleva casi una semana y la han convertido en un refugio para víctimas de violencia (Andrea Murcia / Cuartoscuro)

Las madres de familia que se encontraban manifestándose se retiraron desde el viernes, sin embargo, activistas y colectivos feministas advirtieron que mantendrán tomado el edificio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hasta que las autoridades no las atiendan en su exigencia de justicia en los casos de sus familiares desaparecidos, víctimas de feminicidios o que sufrieron abuso sexual. Igual dijeron que lo harían un refugio para mujeres víctimas de violencia, al que llaman: “Ni una menos”.

Sobre el caso, la dependencia encabezada por Rosario Piedra ha pugnado por que sea acordada una mesa de trabajo y así establecer el protocolo de resguardo de expedientes de víctimas a quienes les han sido violados sus derechos humanos; documentos que aseguró, están en las instalaciones tomadas.

Por lo pronto, las ocupantes solicitan suministros médicos y medicamentos como gasas, alcohol, ungüento antibiótico, aspirinas, analgésicos, laxantes, antiácidos, oxímetros, termómetros, ansiolíticos, antidepresivos, antibióticos; así como un monitor de presión arterial; de acuerdo con una publicación de la Colectiva Independiente Revueltas.

