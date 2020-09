“Ya no hay en el gobierno funcionarios como García Luna”: las frases más fuertes del informe de AMLO

FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rindió este martes su Segundo Informe de Gobierno desde Palacio Nacional.

Unos minutos después de las nueve de la mañana, López Obrador ingresó al Patio de Honor acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller. La ceremonia comenzó con un minuto de silencio en memoria de las víctimas mortales del COVID-19, seguida de los honores a la bandera.

Tal y como lo había adelantado el mandatario mexicano, el primer párrafo de su informe a la nación fue para hablar sobre la corrupción. Reiteró que es “la peste” que sumió al país en una crisis.

REUTERS/Henry Romero

Estas son algunas de las frases que pronunció el presidente mexicano en su Segundo Informe de Gobierno:

“La peste de la corrupción originó la crisis de México. Por eso, me he propuesto erradicarla por completo y estoy convencido de que, en estos tiempos, más que en otros, transformar es moralizar”.

“Este gobierno no será recordado por corrupto. Nuestro principal legado será purificar la vida pública de México”.

Este gobierno no será recordado por corrupto

“No hemos emprendido persecuciones facciosas ni venganzas políticas, pero tampoco encubrimos a nadie ni permitimos la impunidad”.

Andrés Manuel López Obrador, presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos rinde su 2º Informe de Gobierno. Foto: Presidencia

“La austeridad republicana es una realidad. Son hechos, no palabras”.

López Obrador también habló sobre la crisis sanitaria que enfrenta su gobierno por la pandemia del coronavirus.

“No es para presumir, pero en el peor momento contamos con el mejor gobierno. Estamos enfrentando dos crisis, al mismo tiempo, la sanitaria y la económica, y vamos saliendo adelante”.

No es para presumir, pero en el peor momento contamos con el mejor gobierno

“La pandemia no es un asunto político sino de salud pública. Por eso he confiado las decisiones en esta materia a un equipo de profesionales con gran experiencia y capacidad.

Foto: Presidencia

“Es indudable que saldremos de la pandemia con un mejor sistema de salud”.

Respecto a la crisis económica por la que atraviesa el país, derivada de la emergencia sanitaria, y la estrategia que el gobierno federal aplicó para enfrentarla dijo:

Ahora, por el bien de todos, primero se rescata al pueblo

“Estamos enfrentando la crisis económica provocada por la pandemia con una fórmula distinta. Ya no se da prioridad a las grandes empresas y bancos. Ahora, por el bien de todos, primero se rescata al pueblo.

“Nos han reprochado que no emprendimos un rescate económico elitista para atenuar los efectos de la pandemia. Pero es un timbre de orgullo poder decir que ayudamos, por medio de los programas sociales a 23 millones de familias”.

“No es un gasto sino una inversión; no son dádivas, es justicia”.

“Gracias, gracias, muchas gracias a nuestros paisanos migrantes. Ahora que más se les ha necesitado es cuando más han ayudado a sus familiares en México”.

“Ya pasó lo peor y ahora vamos para arriba; ya se están recuperando los empleos perdidos, se está regresando poco a poco a la normalidad productiva y ya estamos empezando a crecer”.

“Nosotros hemos enfrentado la pandemia y vamos a salir de la crisis económica sin contratar deuda externa adicional y sin destinar el dinero público a “rescates” inmorales, es decir, a quienes no necesitan ser rescatados”.

“México es un país, sin duda, con porvenir y un ejemplo mundial de cómo hacer realidad el progreso con justicia”.

López Obrador también recordó su visita a Estados Unidos con motivo de la entrada en vigor del T-MEC, del que dijo, significa más bienestar para México, y en ese contexto se debe ver su entrevista con su homólogo estadounidense Donald Trump.

“En estos momentos de crisis, el acuerdo que firmamos significa impulsar las actividades productivas, conseguir más inversión extranjera, crear más empleos y lograr más bienestar para nuestro pueblo. En este contexto debe verse mi visita a Washington para entrevistarme con el presidente Donald Trump, quien nos trató con respeto y elogió a nuestros paisanos que viven y trabajan honradamente en Estados Unidos de América”.

En materia ecológica aseguró que por convicción se cuida el medio ambiente. Además de que ya no se permite ni el fracking ni el maíz transgénico, se cuida el agua y su gobierno no ha entregado ni una sola concesión para la explotación minera como anteriores gobiernos en los que entregaron el 60% del territorio nacional.

“Ese entreguismo devastador ya se acabó”.

El mandatario mexicano también informó sobre los avances en materia de Seguridad Pública, uno de los graves problemas del país.

“Ahora hay justicia para el pobre y en materia de seguridad ya no manda la delincuencia organizada, como era antes. Ya no hay torturas, desapariciones ni masacres; se respetan los derechos humanos y se castiga al culpable sea quien sea. Ya no hay en el gobierno federal funcionarios como García Luna”.

Destacó el cumplimiento con su promesa de impulsar la verdadera independencia de las instituciones de justicia, y afirmó que se acabó el tiempo en que el poder Ejecutivo era el poder de los poderes.

“Miren cómo han cambiado las cosas. Invité al fiscal general de la República y al presidente de la Suprema Corte de Justicia y no pudieron asistir. En otros tiempos eso no pasaba, porque ellos tienen la arrogancia de sentirse libres. Este es el cambio, esta es la transformación”.

Sobre la consulta ciudadana para que se juzgue a ex presidentes de la República que hayan cometido actos ilícitos, dijo:

“En el terreno de la justicia se pueden castigar los errores del pasado, pero lo fundamental es evitar los delitos del porvenir. Sin embargo, de realizarse la consulta, respetaré el fallo popular, sea cual sea, porque en la democracia el pueblo decide y por convicción me he propuesto mandar obedeciendo”.

Para terminar su mensaje, López Obrador agradeció la confianza del pueblo, aseguró que no le fallará y reiteró que no traicionará su compromiso con la sociedad.

“De los 100 compromisos que hice el Zócalo el 1º de diciembre de 2018, hemos cumplido 95 y sólo están pendientes cinco compromisos”

“Hay oposición al gobierno, pero la mayoría de los habitantes de México aprueban nuestra gestión. Gracias a todas y a todos por la confianza. No les fallaremos”

“Aunque circunstancias imprevistas e infortunadas como la pandemia de Covid-19 nos obligan a hacer ajustes, no vamos a apartarnos, en lo esencial, del espíritu del compromiso adquirido”.

“Hoy, algunos críticos piden que se gobierne en sentido distinto, que prescindamos de nuestro ideario y de nuestro proyecto... Piden, en suma, que yo traicione mi compromiso con la sociedad, que falte a mi palabra y que renuncie a mi congruencia. Y eso no va a ocurrir”.

“Sigamos pues, haciendo historia; sigamos pues, haciendo patria. ¡Que viva México! ¡Viva México! !Viva México!”, concluyó el presidente mexicano.

MÁS SOBRE ESTE TEMA: