Esteban Moctezuma asegura que seguirá como embajador de México en EEUU “hasta que se cumplan los tiempos”

Esteban Moctezuma seguirá como embajador de México en Estados Unidos "hasta que se cumplan los tiempos". REUTERS/Gustavo Graf

Esteban Moctezuma Barragán, embajador de México en Estados Unidos, aseguró que para él no fue una “sorpresa” que la presidenta Claudia Sheinbaum haya decidido anunciar un posible cambio de titular en el cargo que ostenta, ya que habrían dialogado con anticipación.

A través de un video en sus redes sociales, Moctezuma Barragán aseguró haber recibido varios mensajes y cuestionamientos derivados del anuncio en Palacio Nacional este 23 de abril de 2026.

“A mí no me tomó por sorpresa, ya es una conversación que habíamos llevado a cabo. Habló de que se inició un proceso, un procedimiento para un eventual cambio en la embajada de México en los Estados Unidos. Yo seguiré como embajador hasta que se cumplan los tiempos”, reiteró el funcionario.

Sin una respuesta definitoria, comentó que “las etapas se terminan, pero la huella queda”, entre el trabajo que destacó durante su gestión en Estados Unidos fue con “la comunidad migrante”.

Reiteró que su presencia en los Consulados ha sido constante, además del acompañamiento en centros de detención y prisiones estadounidenses, ante las políticas implementadas por el presidente Donald Trump.

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