México

Esteban Moctezuma asegura que seguirá como embajador de México en EEUU “hasta que se cumplan los tiempos”

La presidenta Claudia Sheinbaum propuso que Roberto Lazzeri sustituya al actual diplomático

Guardar
Esteban Moctezuma seguirá como embajador de México en Estados Unidos "hasta que se cumplan los tiempos". REUTERS/Gustavo Graf
Esteban Moctezuma seguirá como embajador de México en Estados Unidos "hasta que se cumplan los tiempos". REUTERS/Gustavo Graf

Esteban Moctezuma Barragán, embajador de México en Estados Unidos, aseguró que para él no fue una “sorpresa” que la presidenta Claudia Sheinbaum haya decidido anunciar un posible cambio de titular en el cargo que ostenta, ya que habrían dialogado con anticipación.

A través de un video en sus redes sociales, Moctezuma Barragán aseguró haber recibido varios mensajes y cuestionamientos derivados del anuncio en Palacio Nacional este 23 de abril de 2026.

“A mí no me tomó por sorpresa, ya es una conversación que habíamos llevado a cabo. Habló de que se inició un proceso, un procedimiento para un eventual cambio en la embajada de México en los Estados Unidos. Yo seguiré como embajador hasta que se cumplan los tiempos”, reiteró el funcionario.

Sin una respuesta definitoria, comentó que “las etapas se terminan, pero la huella queda”, entre el trabajo que destacó durante su gestión en Estados Unidos fue con “la comunidad migrante”.

Reiteró que su presencia en los Consulados ha sido constante, además del acompañamiento en centros de detención y prisiones estadounidenses, ante las políticas implementadas por el presidente Donald Trump.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Esteban MoctezumaEmbajadaSREMéxicoEstados UnidosClaudia SheinbaumPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Reportan detención por segunda vez de Bertha Gómez Fong, esposa del exgobernador César Duarte

La exfuncionaria fue detenida por primera vez el pasado 25 de marzo, pero un juez de EEUU le concedió la liberación bajo medidas cautelares

Reportan detención por segunda vez de Bertha Gómez Fong, esposa del exgobernador César Duarte

Sofía Rivera Torres habla por primera vez sobre cómo ha sido ser madrastra tras casarse con Eduardo Videgaray

La conductora cuenta que la llegada de Andrea, hija de Eduardo Videgaray, transformó su idea de la familia y la maternidad

Sofía Rivera Torres habla por primera vez sobre cómo ha sido ser madrastra tras casarse con Eduardo Videgaray

Alerta por el frente frío 46: lluvias con granizo y descargas eléctricas

El paso de un nuevo frente frío modifica el panorama climático en México y provoca variaciones de temperatura

Alerta por el frente frío 46: lluvias con granizo y descargas eléctricas

Guardia Nacional y Ejército resguardan municipio de Jonuta, Tabasco tras protesta de policías

Los elementos municipales acusaron falta de respuesta institucional a sus demandas por parte del gobierno de la alcaldesa de Morena, María Soledad Villamayor Notario

Guardia Nacional y Ejército resguardan municipio de Jonuta, Tabasco tras protesta de policías

Baja de peso mientras duermes: las mejores bebidas con efecto quema grasa para tomar antes de dormir

Una rutina con infusiones puede influir en la quema de calorías y favorecer la relajación, apoyando el bienestar general mientras el cuerpo descansa

Baja de peso mientras duermes: las mejores bebidas con efecto quema grasa para tomar antes de dormir
MÁS NOTICIAS

NARCO

Con un pasaporte falso de Guatemala, así fue el operativo en Argentina donde cayó el contralmirante Fernando Farías Laguna

Con un pasaporte falso de Guatemala, así fue el operativo en Argentina donde cayó el contralmirante Fernando Farías Laguna

Detienen a 4 personas por robo a automovilista en bajopuente de Santa Fe, CDMX

Defensa del contralmirante Fernando Farías se pronuncia tras su captura en Argentina

Huachicol Fiscal: quién es Fernando Farías, contralmirante detenido en Argentina, señalado como presunto líder de “Los Primos”

Capturan en Argentina a Fernando Farías Laguna, contralmirante de la Marina acusado de liderar red de huachicol fiscal

ENTRETENIMIENTO

Sofía Rivera Torres habla por primera vez sobre cómo ha sido ser madrastra tras casarse con Eduardo Videgaray

Sofía Rivera Torres habla por primera vez sobre cómo ha sido ser madrastra tras casarse con Eduardo Videgaray

Luis Carlos Origel, novio de Andrea Legarreta, aclara si le incomoda que la conductora viaje con Erik Rubín

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 23 de abril

El Malilla habla por primera vez sobre su colaboración con Danna, pero aún no hay fecha de lanzamiento

Ex de Alejandro Fernández revela cómo es la verdadera relación entre esa dinastía y los Aguilar

DEPORTES

Cruz Azul vs Necaxa: estos son los precios para el partido de la Jornada 17 en el Estadio Azteca

Cruz Azul vs Necaxa: estos son los precios para el partido de la Jornada 17 en el Estadio Azteca

Miguel Herrera revela que pudo dirigir a México en el Mundial 2026

Es oficial, Atlante anuncia su regreso a la Liga MX

¡Es oficial! Atlas presenta a su nuevo dueño

San Diego Padres vs Arizona Diamondbacks: cuándo y dónde ver EN VIVO los juegos de la MLB Mexico City Series