Alerta por el frente frío 46: lluvias con granizo y descargas eléctricas

El paso de un nuevo frente frío modifica el panorama climático en México. |Crédito: Cuartoscuro

Un nuevo frente frío se encuentra modificando de forma abrupta el panorama climático en México desde este jueves 23 de abril.

La interacción del frente frío 46 con canales de baja presión y una prolongada ola de calor ha provocado una combinación poco habitual de lluvias fuertes, granizadas, vientos intensos y temperaturas extremas en distintos puntos del país, según los reportes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.

Persistencia de la ola de calor y contrastes térmicos en el territorio mexicano

Simultáneamente, una ola de calor se extiende sobre una gran parte de México, generando temperaturas máximas de 40 a 45 ℃ en Durango, Sinaloa, Michoacán, San Luis Potosí, Guerrero, Morelos y Oaxaca.

Estas condiciones calurosas se mantendrán el viernes 24 de abril y se expandirán hacia Jalisco, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Campeche y Yucatán.

El pronóstico advierte que la onda de calor persistirá durante el fin de semana y se prolongará hasta la próxima semana, afectando de forma continua a estados del norte, centro, occidente, sur y sureste del país.

Mientras tanto, durante la madrugada, zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango registran temperaturas mínimas de -5 a 0 ℃ con heladas.

Por su parte, en áreas de Zacatecas, Estado de México, Michoacán y Puebla, las mínimas oscilan entre 0 y 5 ℃. Esta variabilidad térmica acentúa la precaución en regiones donde el calor del día contrasta con noches frías.

Los valores extremos de temperatura también se reflejan en el pronóstico para el fin de semana.

El sábado, las máximas de 35 a 40 ℃ abarcarán a Sonora, Nayarit, Colima, Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes, Puebla, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo, entre otras regiones del occidente y sur.

En la Ciudad de México y el Estado de México se esperan máximas de 30 a 35 ℃, lo que representa un ambiente poco habitual para la planicie central.

Zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango registran temperaturas mínimas de -5 a 0 ℃ con heladas. Foto: Cuartoscuro

Lluvias y advertencias por fenómenos severos

Las lluvias intensas durante los próximos días estarán restringidas a regiones específicas.

El Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias muy fuertes exclusivamente en Chiapas y chubascos significativos en Oaxaca.

Otras entidades, como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Estado de México y la Ciudad de México, tendrán chubascos menores, mientras que las lluvias aisladas estarán presentes en partes de Jalisco, Colima, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco y Campeche.

En las regiones donde se esperan lluvias y chubascos, el organismo alerta sobre descargas eléctricas, caída de granizo y el incremento en los niveles de ríos y arroyos, lo que puede ocasionar deslaves, inundaciones y encharcamientos.

Estas condiciones persistirán durante las siguientes 96 horas en zonas del noreste, oriente, centro, sur y sureste del país.

Vientos, tolvaneras y oleaje: riesgos adicionales

El frente frío 46 y otros sistemas meteorológicos provocan rachas de viento superiores a 50 km/h y tolvaneras en Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Además, se prevén vientos de componente sur en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, y ráfagas de hasta 70 km/h en Veracruz, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Guanajuato y Yucatán.

En las zonas costeras, el oleaje en la costa occidental de la península de Baja California alcanzará entre 2.0 y 3.0 metros de altura el jueves, y descenderá ligeramente el viernes.

El Servicio Meteorológico Nacional advierte que las rachas fuertes de viento pueden derribar árboles y anuncios publicitarios, incrementando el riesgo para la población, especialmente en zonas costeras, urbanas y de montaña donde la navegación y la circulación pueden verse comprometidas.

El frente frío 46 y una ola de calor provocan fuertes vientos, lluvias y altas temperaturas en gran parte de México. (CONAGUA)

Proyección para los próximos días y recomendaciones

Entre el sábado 25 y el lunes 27 de abril, un sistema anticiclónico permanecerá sobre el interior del país, manteniendo la onda de calor y reduciendo aún más la probabilidad de precipitación en la mayor parte del territorio nacional.

El Servicio Meteorológico Nacional recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales, extremar precauciones ante vientos fuertes, calor extremo y lluvias severas, así como consultar actualizaciones periódicas, ya que las condiciones pueden variar rápidamente y afectar la seguridad en distintas regiones del país.