Desabasto de vacuna contra VPH en México: solo una empresa en todo el mundo la produce

La vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) fue interrumpida en México, sin embargo, esto no fue debido a la crisis sanitaria por el coronavirus (COVID-19), sino por la falta de producción de vacunas a nivel global.

“No se interrumpió la vacunación contra VPH por la contingencia, hay otra razón y es una razón mundial”, alertó el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo López-Gatell, desde Palacio Nacional.

Señaló que se trata de un problema de oligopolios, es decir, muy pocas empresas producen vacunas y que incluso quienes las fabrican no tienen el patente.

Señaló que la vacuna contra el VPH era producida únicamente por dos compañías farmacéuticas, cada producía distintos modelos, y por si fuera poco, una de ellas dejó de fabricarlas.

Informó que la razón por la que una de las compañías dejó de producirla fue porque esta ya no era rentable, pues obtenía más ganancias de las regalías que la otra compañía productora le daba por la patente de la tecnología de fabricación de la vacuna.

Entonces, esta empresa decidió que ya no hace vacuna y esta otra empresa sigue haciendo vacuna, pero en esa transferencia que ocurrió entre 2018 y 2019 hubo una escasez global, porque esta empresa, la que se quedó, no pudo seguir, no alcanzó la producción necesaria para satisfacer la demanda global