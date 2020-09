El sencillo vestido de $3,000 pesos que usó Beatriz Gutiérrez en el segundo informe de AMLO

Desde el inicio del evento López Obrador le pidió a Gutiérrez Müller acompañarlo al saludo inicial de la bandera, posteriormente la abrazó cuando ella se fue a sentar y él se dirigió al podio para emitir el informe. Incluso al término del evento se le unió para la despedida del lábaro patrio FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO

En el Segundo Informe de Gobierno desde Palacio Nacional del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, su esposa Beatriz Gutiérrez Müller lució un vestido rosa, un color más vivo a diferencia del sobrio negro que mostró en la ceremonia del año pasado, sin embargo lo que llamó la atención es que se trata de una marca comercial económica de 3,00 pesos.

Se trata de un sencillo vestido marca Mussi, su precio es de 3,098 pesos y actualmente se encuentra agotado en internet, reveló el periodista Alberto Tavira.

En el sexenio anterior del presidente Enrique Peña Nieto, la primera dama, Angélica Rivera dio de qué hablar debido al costo millonario de los atuendos que elegía en ceremonias oficiales.

En 2014 Rivera eligió un elegante vestido de Oscar de la Renta cuyo costo era de 8,000 dólares para la celebración de la Independencia. En 2015 usó otro de color marfil y dorado con un costo estimado en 4,000 dólares, pese a que ese año el presidente anunció austeridad en los gastos de gobierno debido a la crisis económica.

En esta ocasión Gutiérrez Müller, se sentó en primera fila, a su derecha, Gonzalo Alfonso y Andrés Manuel López Beltrán, hijos del primer mandatario, al centro se ubicó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Desde el inicio del evento López Obrador le pidió a Gutiérrez Müller acompañarlo al saludo inicial de la bandera, posteriormente la abrazó cuando ella se fue a sentar y él se dirigió al podio para emitir el informe. Incluso al término del evento se le unió para la despedida del lábaro patrio.

Al evento, programado para las 9 de la mañana en el Patio de Honor, fueron invitadas 70 personas debido a las restricciones sanitarias por el coronavirus; el año pasado fueron 500 las personas que asistieron al evento.

Tuvo varios detalles al tocarla y abrazarla por momentos mientras caminaron juntos en los saludos oficiales a la bandera Foto: Captura de pantalla

La ceremonia inició con un minuto de silencio en homenaje por las víctimas mortales del COVID-19, seguido de los honores a la bandera.

El presidente López Obrador comenzó su mensaje asegurando que la corrupción “era la peste” que originó la crisis en México.

“Fui de los primeros en sostener que el principal problema de México era la corrupción y ahora no tengo la menor duda, la peste de la corrupción originó la crisis de México, por eso me he propuesto erradicarla por completo... Estoy convencido que transformar es moralizar”, dijo el mandatario.

El modelo que usó en el informe de 2019 fue igualmente sencillo y de color negro Foto: Captura de pantalla

López Obrador aseguró que su gobierno no será recordado por corrupto y su principal legado será purificar la vida pública del país.

Destacó que no ha emprendido venganzas, pero tampoco encubrirá ni permitirá la impunidad.

“No hemos emprendido venganzas, pero tampoco encubrimos a nadie ni permitimos la impunidad”, enfatizó.

CIUDAD DE MÉXICO, 01SEPTIEMBRE2020.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez Müllerrindió su segundo informe de gobierno ante secretarios, secretarias y empresarios, en las inmediaciones del Patio de Honor de Palacio Nacional FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO

“Ya se acabó la robadera desde arriba... pero falta erradicar el bandidaje oficial”, agregó López Obrador.

Señaló que ya no hay lujos en el gobierno, y todos los ahorros se destinan al bienestar del pueblo. Destaca ahorro por alrededor de 560,000 millones de pesos.

El mandatario mexicano explicó que el país está enfrentando dos crisis: la sanitaria por el COVID-19 y la económica, pero aseguró que vamos saliendo adelante.

“Estamos enfrentando dos crisis al mismo tiempo: la sanitaria y la económica y vamos saliendo adelante”.

López Obrador agregó: “No es por presumir pero en el peor momento contamos con el mejor gobierno de México”.

“Saldremos de la pandemia con un mejor sistema de salud”, dijo el presidente e informó de la reconversión hospitalarias tras recibir “401 hospitales saqueados, a medio construir, y con un déficit de más de 200 mil profesionales de la medicina”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“El gobierno está en una situación inédita”: hablaron los invitados al segundo informe de AMLO

AMLO: “En el peor momento contamos con el mejor gobierno”

“La peste de la corrupción originó la crisis de México”: AMLO

La sombra de Pío se ciñe sobre el discurso anticorrupción de AMLO: habría otros 15 videos comprometedores