Golpe al CJNG: detuvieron en la tierra del Mencho a una célula criminal al mando del “R2″

En el municipio de Aguililla, Michoacán fue detenida una célula delictiva supuestamente al mando del "R2" o "Doble R" (Foto: Twitter/SEDENAmx)

Las autoridades mexicanas han anunciado este martes la detención de una célula criminal presuntamente vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación, en el municipio de Aguililla, Michoacán.

Los hechos ocurrieron cuando personal militar al realizar reconocimientos terrestres en el poblado Bonifacio Moreno, ubicaron a tres personas armadas, mismas que al percatarse de la presencia del personal militar ingresaron a un inmueble abandonado, en donde se encontraban otras seis personas armadas.

En el sitio también se aseguraron ocho armas largas (un fusil Barret, cinco AK-47 y dos AR-15), 20 cargadores para diferente armamento, y 322 cartuchos de diversos calibres.

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

(Foto: Twitter/SEDENAmx)

“La Secretaría de la Defensa Nacional refrenda su compromiso de velar y salvaguardar el bienestar de los ciudadanos, contribuyendo con los proyectos implementados por el Gobierno de México para garantizar la paz y seguridad de los mexicanos”, especificó a través de un comunicado la Secretaría de la Defensa Nacional.

Trascendió en medios locales que entre los detenidos se encontraba el “Jaguar” o el “Burro Gris″, un ex militar y ex miembro del grupo “Delta” del CJNG, ubicado como lugarteniente de todo el municipio de Aguililla. Sin embargo, la información no ha sido confirmada por la dependencia.

Comandante R2 (Foto: Captura de pantalla)

Según informes de inteligencia, Aguililla, ubicada al suroeste de Michoacán, está bajo el control del operador del CJNG, Ricardo Ruiz Velazco, alias el “Doble R” y/o el “R2”, quien comenzó su carrera delictiva en Jalisco, aunque más tarde decidió incursionar en Michoacán y terminó extendiéndose a Guanajuato y Zacatecas.

El “R2″ stá relacionado con el asesinato del entonces secretario de Turismo de Jalisco, José de Jesús Gallegos Álvarez, en marzo del 2013. Además, el pasado mes de julio apareció en un video propagandístico de la organización de Nemesio Oseguera Cervantes, el “Mencho”, en el cual exhibió su capacidad de fuerza.

El lugarteniente trabaja bajo las órdenes de Juan Carlos González, el “03″, creador de los grupos grupos de élite del CJNG para disputarse el territorio con el Cártel Santa Rosa de Lima (Guanajuato, Zacatecas, Querétaro), Los Viagras (Michoacán) y La Familia Michoacana.

En diciembre de 2014, medios locales informaron que el “Doble R” había sido detenido en Aguascalientes por elementos de la Policía Estatal, pues contaba con nueve órdenes de aprehensión en su contra. Sin embargo, horas después fue liberado.

El Grupo Élite del CJNG surgió en 2019 bajo el mando de Juan Carlos González, alias el “03″, y hasta el momento no se tiene registro de que haya tenido alguna confrontación directa con las fuerzas de seguridad.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS:

La zona cero del narco en México: radiografía de la frontera entre Jalisco y Michoacán, enclave del CJNG

“La bronca es con Los Viagras”: CJNG impone toque de queda en Michoacán y anuncia que va por el Abuelo

“El Doble R”: el lugarteniente del CJNG que estaría detrás de los videos propagandísticos que impactaron a México