Coronavirus en México: revelan caso de reinfección en residente del Siglo XXI

Personal médico cuidando a los pacientes dentro del hospital militar en la Academia Militar Heroica en Ciudad de México (Foto: REUTERS/ Foto de archivo)

El doctor Constantino López-Macías reveló que en México se registró un caso de reinfección de SARS-CoV2 en una médico residente. En el segundo contagio, sin embargo, no se presentaron síntomas.

López Macías, del Centro Médico Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social, explicó que la inmunidad generada por una primera infección no reduce la probabilidad de segundos contagios, pero probablemente sí previene de enfermarse nuevamente, es decir, de manifestar síntomas.

El médico explicó que, hasta donde se sabe, las personas que se infectan nuevamente del virus no contraen la enfermedad pues no manifiestan síntomas. “Malas noticia: te puedes reinfectar, en algunos casos, no sabemos si esto es algo que pueda ocurrir para todas las personas. Buenas noticias: no les ha dado la enfermedad a ellos”, señaló durante su participación en el seminario “Inmunidad a SARS-CoV2 en México” convocado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

El problema con estos casos es que si bien los individuos infectados están protegidos es posible que puedan transmitirlo a otras personas, sobre todo porque no manifiestan síntomas que alerten sobre la situación.

Trabajadores de la Salud muestran imágenes de compañeros fallecidos durante una protesta a las afueras de Palacio Nacional(Foto: EFE/ Jorge Núñez)

“Estas personas tienen el virus, pero no desarrollan síntomas. Quiere decir que están protegidos, pero no sabemos si lo van a poder transmitir. Es lo que ahorita se conoce”.

Detalló que con la estadística existente se determinó que el 74.4% de los infectados por SARS-CoV2 son pacientes ambulatorios, es decir, son monitoreados desde casa. Las personas que tienen complicaciones y deben ser hospitalizadas representan el 25.7% de los casos, mientras que la enfermedad de 6.6% de los enfermos escala a un nivel crítico que requiere intubación y el 3.2% fallece.

La mayoría de las personas infectadas son asintomáticas o cursan con una enfermedad leve. Generalmente, las personas que tienen algún comorbilidad como obesidad, hipertensión, diabetes, cáncer o algún otro padecimiento que afecte a sus sistema inmune son las que están desarrollando la enfermedad.

Paciente hospitalizado por COVID-19 (Foto: REUTERS/Ricardo Moraes)

“Nosotros tenemos el caso de una residente que se enfermó, se recuperó, volvió a exponerse, pero no desarrolló síntomas, entonces consideramos que sí, efectivamente la inmunidad puede a lo mejor no prevenir la infección, pero pudiera prevenir la enfermedad”.

El especialista también puntualizó que no se conoce si existe mayor posibilidad de contagio entre hombres que entre mujeres. Lo que sí se sabe es que, una vez contagiados, hay mayores complicaciones en el tratamiento de la enfermedad y mayor mortalidad en el caso de los varones.

Respecto al riesgo que corren las mujeres embarazadas, explicó que no se tiene certeza de que el coronavirus humano sea particularmente problemático en el binomio materno-fetal, como sí se tiene respecto a la influenza. Sin embargo, si hay un susceptibilidad mayor en relación con personas no embarazadas.

Revisión de temperatura corporal en Ciudad Juárez, México (Foto: REUTERS / Jose Luis Gonzalez / Foto de archivo)

Durante el seminario virtual el médico recordó a la audiencia que la información expuesta está relacionada con el estudio del sistema inmune, sin embargo, existen otros sistemas y otros campos de estudio de la medicina que pueden alumbrar la comprensión del virus y la enfermedad.

El doctor Constantino López-Macías, adscrito al Instituto Mexicano del Seguro Social, también es académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Se dedica a la investigación de la inducción de inmunidad de larga duración y al estudio de los mecanismos moleculares y celulares de la inflamación involucrados en la generación de inmunidad de larga duración y la aplicación de estos conocimientos en el desarrollo de nuevos adyuvantes y vacunas.

