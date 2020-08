Senadores de Morena solicitaron formalmente una consulta ciudadana para enjuiciar a ex presidentes

Los senadores solicitaron ante la presidencia del Senado la posibilidad de una consulta ciudadana contra los ex presidentes (Foto: Reuters)

Quince senadores de Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, formalizaron este jueves su solicitud de realizar una consulta ciudadana para decidir si los ex presidentes de México deben ser juzgados, como había propuesto el mismo mandatario.

Los legisladores realizaron una petición oficial de consulta popular a la presidencia de la Mesa Directiva del Senado, encabezada todavía por Mónica Fernández, también de Morena. Recordaron que la Ley Federal de Consulta Popular regula este procedimiento.

“La consulta popular es uno de los mecanismos de democracia participativa directa que consagra nuestra Constitución, a través del cual las ciudadanas y los ciudadanos ejercemos nuestro derecho a expresar nuestra opinión respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional, por medio del voto”, señalaron los senadores morenistas en el documento consultado por Infobae México.

Sin embargo, también recordaron que desde que dicha Ley entró en vigor en 2014, México no ha podido realizar ninguna consulta popular. “En el año 2014, pese a que se reunieron más de dos millones de firmas para llevar a cabo una consulta respecto a la reforma energética, la Corte declaró inconstitucional la materia de esta”, indicaron.

Algo similar podría pasar en este caso, ya que la Suprema Corte (SCJN) tendría que intervenir. De hecho, el líder de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal había adelantado que esta solicitud se llevaría a cabo y que sería el Alto Tribunal quien decidiría su destino.

Los legisladores que impulsan la consulta remarcaron el “hecho histórico” que significa que por primera vez se formuló la petición de consulta popular por parte de los integrantes de alguna de las Cámaras del Congreso. “Es una decisión de la mayor trascendencia en la presente legislatura”, expresaron.

¿Cuál sería la pregunta?

En su solicitud, los senadores de Morena dieron a conocer la pregunta que se realizará a la ciudadanía en caso de que avance su propuesta. Su redacción sería la siguiente

¿Estás de acuerdo con que las autoridades correspondientes realicen una investigación sobre presuntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves al país realizados por los ex presidentes de México y, en su caso, se inicie un procedimiento judicial garantizando el debido proceso?

Los quince senadores que firmaron la solicitud son: Aníbal Ostoa, Antares Vázquez, Blanca Piña, Daniel Gutiérrez, Eva Galaz, Gloria Sánchez, Jesusa Rodríguez, José Luis Pech, José Narro Céspedes, María Cárdenas, Martí Batres, Citlalli Hernández, Napoleón Gómez Urrutia, Nestora Salgado y Ovidio Peralta.

Entre los firmantes se encuentra un ex presidente del Senado (Batres) y un aspirante a dirigir la Cámara Alta en el próximo periodo legislativo de sesiones (Peralta).

Los argumentos

Para los senadores que encabezan la propuesta, la corrupción no sólo ha dañado nuestro tejido económico y social, sino que “se ha entronizado, a tal grado, que se encuentra en la raíz de las causas que han provocado decenas de miles de muertes violentas que han enlutado a la sociedad”.

A ese entramado perverso no han estado ajenas, por omisión o por comisión, las más altas esferas del poder político. El combate a la corrupción y a la impunidad es una causa noble que interesa a todos los mexicanos

Los legisladores mencionaron, sin dar nombres, la denuncia de Emilio Lozoya, ex director de Pemex en el gobierno de Enrique Peña Nieto, que se filtró la semana pasada y donde, entre otros, están señalados su ex jefe y los ex presidentes Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari, así como una veintena de políticos de alto nivel de administraciones pasadas.

“Como integrantes del poder Legislativo, en pleno respeto a la división de poderes y a la autonomía de la Fiscalía General de la República, no podemos emitir un juicio previo al respecto. Sin embargo, consideramos de la mayor relevancia que los mecanismos de participación ciudadana directa puedan fortalecer la actuación de los órganos de gobierno: que vivamos en un país donde la justicia se ejerza de manera adecuada”, indicaron.

Un tema polémico

El presidente López Obrador aseguró en los últimos días que no está de acuerdo con juzgar ex presidentes, pero que no se interpondrá si los ciudadanos juntan las firmas necesarias y consiguen un triunfo en la consulta.

“Si la gente dice: ‘Queremos que se proceda en contra de los ex presidentes, de cuando menos Salinas para acá, Salinas, (Ernesto) Zedillo, (Vicente) Fox, Calderón, Peña Nieto’, se consulta y la gente dice: ‘Juicio’, yo estaría en contra de eso, porque no creo que le convenga al país”, expresó.

“Pero respetaría la decisión de la gente y se lleva a cabo la consulta, y si la opinión de la gente es que se enjuicie a los ex presidentes lo tendríamos que hacer”, añadió. Pero la oposición, encabezada por el Partido Acción Nacional (PAN), que vería involucrados a dos de sus ex presidentes, rechazó la idea de que esto deba suceder.

El presidente del PAN, Marko Cortés, criticó la propuesta del mandatario mexicano e hizo un llamado para que que “se ponga a trabajar”. “Evite hacer politiquería”, dijo, a través de un acuerdo que fortalezca al país y deje de lado un “gobierno necio e ideático”, sentenció.

