“Ya estoy enviando de nuevo la iniciativa para que no quede ninguna duda, porque no se aprobó, porque la iniciativa decía, la reforma al 108, que al presidente se le podía juzgar por traición a la patria y por delitos graves como corrupción y otros delitos graves, pero se dejaba afuera cualquier otro delito; sí se podía juzgar al presidente por corrupción, pero hay otros delitos no considerados graves en donde se podía interpretar que al presidente no se le podía juzgar por esos delitos. Vamos a suponer que hay un agravio en la familia, el presidente maltrata a su esposa, y es un delito, pero como no está considerado delito grave no se le puede juzgar.”