“Que evite hacer politiquería”: PAN se opone a la realización de la consulta ciudadana de López Obrador para enjuiciar ex presidentes

El presidente del partido también señaló la gestión del presidente López Obrador ha sido un "sexenio perdido". (Foto: Archivo)

Después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador hablara de la posibilidad de que se realice una consulta ciudadana con el objetivo de decidir enjuiciar a ex presidentes o no, el Partido Acción Nacional (PAN) ha mostrado su oposición al respecto, pues se trataría de un proceso que no es viable.

De acuerdo con el coordinador de los diputados del blanquiazul, Juan Carlos Romero Hicks, la consulta que propone López Obrador es una cortina de humo, porque “supedita el actuar de la autoridad a la voluntad popular″, además de que limitaría la actuación de un órgano autónomo, como la Fiscalía General de la República (FGR), comentó durante una conferencia de prensa virtual.

Por su parte, el presidente del PAN, Marko Cortés, criticó la propuesta del mandatario mexicano y más bien hizo un llamado para que que se ponga a trabajar, “evite hacer politiquería” a través de un acuerdo que fortalezca al país y deje de lado “el gobierno necio e ideático”, sentenció.

Cabe recordar que este lunes, el mandatario mexicano enlistó los lineamientos que se deben cumplir para poder llevar a cabo una consulta ciudadana sobre si se enjuicia a ex mandatarios o no.

El lunes, López Obrador dio a conocer los lineamientos para realizar la consulta ciudadana. (Foto: EFE/Presidencia de México)

En este sentido, López Obrador explicó que hay un plazo que comprende del 1 al 15 de septiembre para poder solicitar la realización de la consulta, según marca la Constitución, por lo que consideró que “se está a tiempo”, aunque destacó que tras ese periodo no podrá pedirse el referéndum.

El mandatario señaló que hay tres maneras para solicitar la consulta, una es que el presidente de la República lo haga; la segunda, que la tercera parte de los legisladores lo pidan, ya sea de la Cámara de Diputados o de Senadores; y la tercera que el 1% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral lo solicite.

López Obrador subrayó que lo mejor sería que la solicitaran los ciudadanos, sin embargo, dijo que no descarta la posibilidad de realizar la petición él mismo, aunque explicó que esperará hasta el final.

“En el caso de los ex presidentes, consulta (...) Se supone de que tienen fuero, entonces habría que revisar este asunto y lo que propongo es que al mismo tiempo que la fiscalía y el poder judicial van resolviendo sobre la responsabilidad de los ex presidentes, al mismo tiempo se puede hacer una consulta ciudadana” detalló el mandatario, quien dijo no querer ser verdugo.

Tras las denuncias de Emilio Lozoya, Calderón y Peña Nieto podrían ser enjuiciados. (Foto: Tomás Bravo/Reuters)

Cabe recordar que Emilio Lozoya, quien está siendo investigado por dos casos de corrupción, denunció hace un par de semanas al ex presidente Enrique Peña Nieto y a su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, de haber aceptado sobornos valorados en más de 10 millones de dólares para la financiación de su campaña y para la compra de voluntades políticas.

No obstante, Peña Nieto no ha sido el único ex presidente señalado por Lozoya, pues también indicó que bajo el mandato de Felipe Calderón (2006-2012) “se gestaron sólidos esquemas de corrupción” con Odebrecht como protagonista, a través de una petroquímica brasileña llamada Braskem.

En el escrito, el antiguo encargado de Pemex aseguraba que era tal la relación entre Calderón y Braskem, “que no sólo le entregó un contrato de más de 20 años para la venta de etanol con un descuento inexplicable”, sino que además le dio relevancia internacional al invitar al presidente de Brasil, Lula da Silva, a la firma de este “acto ilícito y dañino para el patrimonio de la nación”.

En medio de este contexto, el cual también se ha visto impactado por la pandemia de COVID-19, Marko Cortés aseguró que la administración de López Obrador ha sido un “sexenio perdido”, en materia económica, de violencia, educativa, energética, así como de salud y es por eso que busca aparecer en la boleta electoral a través de la consulta para beneficiar a Morena.

