“En septiembre tiene que aprobarse en el Congreso”: López Obrador sobre iniciativa para quitar el fuero a presidentes

Desde Nuevo León, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre la iniciativa de quitar el fuero a presidentes, y la consulta para enjuiciar a ex presidentes. (Foto: Presidencia de México)

Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre la iniciativa de quitar el fuero al presidente y la de realizar una consulta popular para que la gente decida si debe llevarse a juicio a los ex presidentes.

“En septiembre voy a volver a hablar, porque ya envié una iniciativa para quitar el fuero al presidente, que se pueda juzgar al presidente como a cualquier ciudadano y por cualquier delito. En septiembre tiene que aprobarse en el Congreso, porque envié esta iniciativa hace un año, para quitar los fueros”, conminó López Obrador.

“Les estoy pidiendo de manera respetuosa a los legisladores que sea de las primeras iniciativas, sino la primera, que se discuta y, en su caso, se apruebe, para que se pueda juzgar al presidente por cualquier delito, aún en funciones”, añadió.

El presidente López Obrador también dedicó varios minutos para hablar sobre la consulta para enjuiciar a ex presidentes, durante su habitual conferencia matutina, realizada en esta ocasión, desde Apodaca, Nuevo León, y en presencia del gobernador del estado, Jaime Rodriguez Calderón, el “Bronco”.

Reporteros preguntaron al presidente sobre el bloque legislativo que han formado las bancadas de Morena y el Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, para impulsar la iniciativa de someter a consulta popular la posibilidad de enjuiciar a ex presidentes.

López Obrador realizo su habitual conferencia matutina desde Nuevo León, acompañado por el gobernador Jaime Rodríguez, el "Bronco". (Foto: Presidencia de México)

Al parecer se busca que en las elecciones locales, próximas a celebrarse en 15 estados de la república, se incluya también una boleta para que la ciudadanía opine sobre el enjuiciamiento a ex presidentes.

Al respecto, el presidente López Obrador señaló que existen tres formas para promover la consulta popular sobre el enjuiciamiento a ex presidentes. Esta puede ser solicitada por los ciudadanos, siempre que reúnan suficientes firmas, las equivalentes al 2% del padrón electoral.

La consulta puede ser también impulsada por el Poder Legislativo, con el apoyo de una tercera parte de los legisladores de cualquiera de las cámaras, sea la de Diputados o la de Senadores.

Finalmente, también el Presidente de la República puede pedir que se realice esta consulta para que se investigue a los ex mandatarios. Pero López Obrador ha señalado en varias ocasiones que él votaría en contra de que se procese a los ex presidentes, aunque dice que se someterá a lo que el pueblo decida al respecto.

“Yo no quiero pasar a ser verdugo, que me echen la culpa, como había la costumbre de que todo lo decidía el presidente, y que no me crean de que es la Fiscalía la que está resolviendo… Por eso yo estoy a favor de la consulta, para que asumamos la responsabilidad entre todos. Porque yo soy partidario de mandar obedeciendo, porque esa es la democracia”, señaló el presidente esta mañana.

Los ex presidentes priístas Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto son los que más gente considera que deberían ser enjuiciados. (Foto: Especial)

Cabe señalar que nueve de cada diez mexicanos considera que se debería investigar a ex presidentes por la corrupción y otros delitos que hayan cometido mientras estuvieron en funciones, según una encuesta telefónica realizada por el diario El Universal.

El sondeo también señala que Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari, y Felipe Calderón, en ese orden, son los ex presidentes que más considera la gente que deberían llevarse a juicio.

La consulta sólo se puede solicitar del 1° de septiembre al 15 de septiembre, según señaló el presidente, pero luego de ello la iniciativa debe ser revisada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde se analizará la constitucionalidad de la consulta, que luego tendrá que ser organizada y realizada por el Instituto Nacional Electoral (INE).

