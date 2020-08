Rosario Robles no pretende negociar el criterio de oportunidad: abogado

La FGR emitió la acusación por un presunto desvío de 5 mil millones de pesos que conlleva una solicitud de 21 años de prisión (Foto: Cuartoscuro)

Tras darse a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó la pena máxima para Rosario Robles Berlanga, es titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). Su abogado señaló que el criterio de oportunidad no es considerado por la ex funcionaria que ha asegurado en repetidas ocasiones que no tiene a quién delatar.

Esta posibilidad se comentó luego de que el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, aplicara esa figura jurídica y denunciara a decenas de funcionarios de la administración de Enrique Peña Nieto con materiales audiovisuales. Sin embargo, para Robles Berlanga asegura que tampoco cuenta con videos o recursos económicos de algún delito para cubrir el daño.

El defensor Epigmenio Mendieta dijo al Heraldo de México que para aceptar un procedimiento abreviado, la FGR tendría que presentar una propuesta formal que él revisará para presentarla a la ex funcionaria.

Yo estaría obligado en principio a ponerlo del conocimiento de la maestra Robles y después de revisar la propuesta que formulara formalmente la Fiscalía General de la República con un ofrecimiento en concreto, lo deberíamos de considerar, que es la primera obligación que yo tendría, ponerle en conocimiento la propuesta, pero en este momento, formalmente no existe

Sobre la acusación por un presunto desvío de 5 mil millones de pesos que conlleva una solicitud de 21 años de prisión, el abogado señaló que ellos no consideran que haya delito, pues el comportamiento que se le atribuye a la ex funcionaria es atípico. “Ella no tuvo conocimiento, como lo establece el tipo (penal) de que podría resultar gravemente afectados supuestamente el patrimonio de la Federación”, indicó.

Por otro lado, señaló que la reparación del daño no procede porque Robles Berlanga no esta formalmente acusada de quedarse con dinero del erario o favorecerse de dinero desviado.

La multa económica solicitada es de 450 días, que de acuerdo con el artículo 214 del Código Penal Federal que contempla el delito del ejercicio indebido del servicio público, de acuerdo con información de Animal Político. El cálculo se hace considerando el salario que Robles Berlanga percibía en aquel entonces , por lo que el monto asciende a alrededor de 2.5 millones de pesos.

El defensor de Rosario Robles declaró al medio que la acusación es desproporcionada y “es muestra de la justicia selectiva que el Estado lleva contra Robles. Están pidiendo la pena máxima por un delito que ni siquiera cometió porque ella no tenía facultades para impedir la firma de convenios con universidades. Se trata de un delito que ya estaría prescrito, y en el que en todo caso, la responsabilidad es de Emilio Zebadua, que era el oficial mayor”. Además confió en que demostrarán la inocencia de la ex funcionaria.

Robles Berlanga entró a prisión por presuntamente estar implicada en la conocida Estafa Maestra (Foto: Especial)

El 13 de agosto Rosario Robles cumplió un año en prisión y escribió una carta desde el penal de Santa Martha Acatitla. Entre sus palabras ella destaca:

Yo estoy tranquila, como dijo recientemente el presidente “mi tribunal es mi propia conciencia”. El problema es para quienes mandan mensajes equivocados a la sociedad: mejor huye porque si te presentas voluntariamente, tu delito no es grave y eres leal a tus principios, pero eres considerado adversario/a, tu destino es la cárcel.

Robles Berlanga entró a prisión por presuntamente estar implicada en la conocida Estafa Maestra, un mega desvío de recursos en el que estuvieron implicadas ocho secretarías más, ocho universidades y 186 empresas fantasma.

