FGR solicitó la pena máxima: Rosario Robles enfrenta 21 años de prisión

La FGR presentó una denuncia contra Rosario Robles por omisión ante el desvío de recursos en Sedatu y Sedesol (Foto: Cuartoscuro)

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó una pena de 21 años en contra de Rosario Robles Berlanga por omisión en ante el desvío de más de 5,000 millones de pesos durante su gestión en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) durante la gestión de Enrique Peña Nieto, bajo el esquema conocido como la Estafa Maestra.

La dependencia presentó una denuncia contra Rosario Robles sobre dos cargos por el mismo delito. Una de las afectaciones que justificó fue ocasionada a la Sedesol de diciembre del 2012 a agosto del 2015 y en el caso de la Sedatu fue de agosto del 2015 a noviembre del 2018, dio a conocer el periódico Reforma.

Además, autoridades solicitaron una multa económica para Rosario Robles, de 450 días, de acuerdo con el artículo 214 del Código Penal federal que contempla el delito del ejercicio indebido del servicio público, de acuerdo con información de Animal Político.

El monto de la multa se solicitó que se estime de acuerdo con los que la ex secretaria percibía de salario y será el juez el que realizará el cálculo, podría ser cerca de 2.5 millones de pesos.

Rosario Robles fue acusada de ejercicio indebido del servicio público (Foto: Cuartoscuro)

De acuerdo con la acusación formal que fue presentada el martes 25 de agosto, el ejercicio ilícito del servicio público es sancionado con hasta siete años de cárcel.

Lo cual significa una pena de 14 años por los cargos que se le indican en ambas dependencia, pero la Fiscalía indicó que es delito que cometió de manera continua, lo que aumenta la sanción tres años y medio por cada delito, lo que incrementa 7 años más de prisión.

Reforma menciona que la FGR presentó la acusación contra Robles Berlanga contiene 25 convenios suscritos por la Sedatu y la Sedesol con universidades, además de las declaraciones de testigos colaboradores y revisiones de las Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El juez de control Ganther Alejandro Villar Ceballos dará una copia de la acusación a los abogados de la ex funcionaria pública, los cuales tendrán un plazo de 10 días para contestar la acusación.

El pasado 13 de agosto, Rosario Robles cumplió un año de permanecer en prisión preventiva (Foto: Twitter@Rosario_Robles_)

Epigmenio Mendieta, defensor de Robles, declaró para Animal Político que la acusación es desproporcionada y “es muestra de la justicia selectiva que el Estado lleva contra Robles. Están pidiendo la pena máxima por un delito que ni siquiera cometió porque ella no tenía facultades para impedir la firma de convenios con universidades. Se trata de un delito que ya estaría prescrito, y en el que en todo caso, la responsabilidad es de Emilio Zebadua, que era el oficial mayor”. Además confió en que demostrarán la inocencia de la ex funcionaria

Robles Berlanga cumplió el pasado 13 de agosto un año de estar en prisión preventiva por el presunto delito de ejercicio indebido de la función pública.

Ese día, se dio a conocer una carta en la que la ex funcionaria mencionó que “a quienes se les ha acusado de delitos más graves se les respetan sus derechos, y a los delincuentes del crimen organizado se les ha dejado flagrantemente en libertad, la conclusión es clara: no se trata de un ánimo de justicia, estoy aquí porque me llamo Rosario Robles. También porque soy mujer”

