“Justicia sí, venganza no”: la carta de Rosario Robles desde Santa Martha Acatlita tras un año en prisión

Rosario Robles (Foto: Cuartoscuro)

“Hoy cumplo un año de estar privada de mi libertad injustificadamente. La venganza de unos, la cobardía y el silencio cómplice de otros, y una procuración de justicia selectiva me tienen aquí. Carta desde Santa Martha. #JusticiaSíVeganzaNo”, escribió en su cuenta de Twitter, la ex secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del gobierno de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles, quien este jueves cumple un año en prisión.

El texto está acompañado de dos imágenes que contienen una carta escrita con puño y letra de la ex funcionaria. En la epístola detalla que se han violado sus derechos. “Se me acusa de una omisión (que no de corrupción) que no merece prisión”, se lee en un fragmento.

En agosto del año pasado, la justicia mexicana envió a prisión con carácter de preventivo a Rosario Robles por su implicación en una mega trama de corrupción perpetrada durante el gobierno anterior (2012-2018), y que rondaría 7,760 millones de pesos.

En el sexenio de Enrique Peña Nieto, la ex funcionaria estuvo primero al frente de la Secretaría de Desarrollo Social, para después pasar a la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Ambas dependencias están implicadas en una enrevesada telaraña de desviación de recursos públicos que incluye a ocho secretarías más, ocho universidades y 186 empresas fantasma. La Estafa Maestra —como se conoce a la mega trama de corrupción—, consistió en la firma de convenios por parte de las secretarías federales para que contrataran compañías a cambio de servicios que nunca prestaban.