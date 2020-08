La fake news que puso a Messi en un equipo de la Liga MX

Messi a los Pumas (Foto: Twitter)

Ante el anuncio que hizo Lionel Messi a la directiva del Barcelona de querer dejar el club ante el reciente y estrepitoso fracaso en la Champions League han comenzado a surgir versiones de a dónde iría el astro argentino. Una fake news lo ubica en los Pumas de la UNAM de la Liga MX.

En su cuenta de Twitter, el periodista deportivo Alfonso Cabral posteó una fotocomposición con Messi vistiendo el uniforme de los felinos del pederal con la leyenda: Está fuerte el rumor...muy fuerte.

Mientras que la cuenta Los del Pedregal publicó: Con la incorporación de Messi, Pumas cerraría plantel. Nos dicen que el fichaje está muy avanzado (95%), solo falta la firma del Argentino (sic) y las pruebas médicas .

Las reacciones no se hicieron esperar. El usuario Alfonso López posteó: “ Es venta definitiva o como lo han venido manejando” préstamo con opción a compra ”.

A lo que Los del Pedregal respondieron: ¡Hasta la pregunta ofende! Viene a préstamo por una (sic) año, con cargo y promesa de compra .

Sin embargo, no se trata de una broma por el Día de los Inocentes ni mucho menos, pero Alejandro Arribas, central español de Pumas, afirmó en 2018 que, si por él fuera, Lionel Messi sería uno de los refuerzos felinos de cara al Clausura 2019.

“Yo traería a Messi, pero no podemos (risas); el equipo se ganó la confianza de todos”, dijo el defensor ibérico al ser cuestionado sobre el armado del plantel de cara al torneo que iba a iniciar.

Y aunque parezca increíble. La Pulga sigue a un jugador de la Liga MX. Pocos hubieran creído que la cuenta de Mauro Formica en Instagram es seguida por uno de los grandes futbolistas de la historia: Lionel Messi.

El Gato compartió una imagen de un entrenamiento con los Pumas cuando sus seguidores pudieron percatarse que había un like del crack argentino.

Este martes se cimbró el mundo deportivo. Y es que Lionel Messi le comunicó al Barcelona que tiene decidido marcharse del club. Considera que su ciclo está terminado. Que si el club quiere un borrón y cuenta nueva, habida cuenta de las últimas resoluciones, de la “limpieza” que viene a hacer el entrenador Ronald Koeman y de las viejas cuentas pendientes, él ya tiene todo definido.

El crack argentino pidió hacer uso de la opción que figura en su contrato para rescindirlo automáticamente y en forma unilateral al final de cada temporada. En el Barça recibieron el burofax (la carta documento) con el pedido para ejecutar esa cláusula que le abre la posibilidad de emigrar sin ningún tipo de costo económico y a la letra dice:

"Por medio de la presenta carta, yo Lionel Andrés Messi Cuccitini solicito que se proceda a resolver el contrato de relación laboral que ocupo actualmente en su distinguido club, amparándome en la cláusula número 24 que me permite disfrutar de esa facultad. Agradezco todas las oportunidades de crecimiento personal y preparación profesional que se me brindaron durante el tiempo laborado. Aprendizajes que me permitieron consolidar el perfil técnico y humano; pero motivos personales me xxxx esta difícil decisión que espero sea recibida por la dirección de la mejor manera".

Messi se va del Barça cuando solo le faltaban 37 partidos para superar a Xavi como el jugador que más veces ha vestido la camiseta del club. Xavi se despidió tras ganar el triplete y con un Camp Nou abarrotado que le aclamaba.

