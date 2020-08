“No somos iguales... me pueden llamar Peje, pero no soy lagarto”: López Obrador rechazó equiparar los recientes videoescándalos

Video: Gobierno de México.

A mí me pueden llamar, ‘Peje’, pero no soy lagarto”, así respondió el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ante los cuestionamientos por el video en el que aparece su hermano Pío López Obrador, recibiendo dinero de manos del es director de Protección Civil, David León.

El comunicador Carlos Loret de Mola dio a conocer un video de 2015, en donde se ve al hermano y al ex funcionario en dos conversaciones y sitios diferentes, donde presuntamente se estarían entregando dinero.

Luego de su difusión, López Obrador aseguró que su hermano y León serían investigados por la Fiscalía General de la República o por las instancias correspondientes.

“Si hay delito que sea castigado, sea quien sea”, dijo el presidente y solicitó que se hiciera la denuncia.

Un día después, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto, confirmó que iniciará una investigación sobre David León Romero y Pío López Obrador, hermano del presidente, tras la difusión de un video de 2015, en donde el primero aparece dándole fajos de billetes al segundo.

“No podemos tener distingos entre un grupo y otro. La coherencia del presidente López Obrador, en eso es incuestionable. Lo que vamos a hacer es iniciar investigaciones en contra de las personas que aparecieron en los videos”, comentó el funcionario, quien también hizo referencia a la denuncia del caso de Emilio Lozoya y los sobornos para que se aprobara la Reforma Energética.

Este martes en su conferencia de prensa López Obrador afirmó que si la FGR lo llama a declarar por el video donde se ve a su hermano Pío López Obrador recibir, presuntamente, dinero de manos del ex director de Protección Civil, David León; estaría dispuesto.

“No sé cómo esté lo del video de mi hermano y de David, si ya presentaron las denuncias, ojalá y ya lo hayan hecho; de todas maneras, el informe que tengo es que David León va a presentar su informe, se va a poner a disposición de la fiscalía, yo espero que mi hermano haga lo mismo y yo estoy también, repito, en disposición de asistir o de enviar el informe que me soliciten, para decirlo con más claridad, estoy dispuesto a ir a declarar”, indicó el mandatario mexicano.

López Obrador explicó que antes de que se difundiera el video él ya sabía de que existía, pues David León, uno de los protagonistas de la grabación, lo buscó para decirle que le “estaban llamando por un video que tenían”.

“Lo supe antes de que lo publicaran, porque el mismo David León me buscó y me dijo: ‘Me están hablando, que tienen un video’, y lo que le dije: Pues que lo saquen y que se diga la verdad.

Y no tenemos nada que ocultar, porque pensaban que con eso nos iban a detener; al contrario, ya cuando se toca la dignidad, como decía El Quijote, cuando se trata de la dignidad y de la vida se puede poner en riesgo hasta la vida, cuando se trata de la libertad y de la dignidad se puede poner en riesgo hasta la vida”, expresó López Obrador.

El mandatario mexicano consideró que se publicó el video porque, el otro video, en donde se ve a ex empleados de Senado, uno de ellos ex secretario particular del gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, recibiendo millones de pesos en efectivo de presuntos sobornos de Odebrecht para que aprobaran la Reforma Energética; “es muy fuerte y lo quieren equiparar”.

“¿Por qué fue este video?. Porque lo otro es muy fuerte y entonces quieren equiparar; es decir, lo que hemos padecido durante muchos años, aquí lo he dicho en otras ocasiones, los que se sentían dueños de México buscaban desanimar al pueblo diciendo que todos éramos iguales para que la gente no participara y ellos siguieran dominando, mandando; y pues no somos iguales. Repito, a mí me pueden llamar, ‘Peje’, pero no soy lagarto”, recalcó.

López Obrador aclaró tres cosas respecto a su situación y el video de su hermano recibiendo dinero de David Léon.

“Primero, precisamente para que no haya esta protección a los presidentes, estoy solicitando que la primera iniciativa que se discuta y, en su caso, se apruebe a partir del día 1º de septiembre sea la de quitar el fuero al presidente, para que el presidente en funciones pueda ser juzgado por cualquier delito como cualquier ciudadano.

Segundo, que no voy a permitir que nadie lleve a cabo actos de corrupción, sea quien sea, ya lo he dicho y lo repito, aunque se trate de mi familia. La gente nos dio su confianza porque quiere que se limpie la corrupción y yo no le voy a fallar al pueblo.

Y lo tercero, siempre he hecho de mi vida pública una línea recta, por eso no tengo ningún temor para ser investigado y estoy dispuesto a declarar y a participar en todo lo que se me involucre.

Este caso de mi hermano, claro que voy si me convocan de la fiscalía. Ya lo he dicho, no es la primera vez que voy a defenderme; y siempre he salido de la calumnia, ileso”, dejó en claro el presidente mexicano.

También dijo que, en caso de que la fiscalía lo llamara a declarar, aprovecharía aportar pruebas y declarar sobre quienes lo acusa.

“Y aprovecho también para ir a hablar de los que me acusan, aprovecho para aportar pruebas, ¿cómo le llaman los abogados? supervivientes, así es ¿verdad?, sí, aprovecho el viaje, para que quede esto completamente claro”, advirtió López Obrador.

El mandatario mexicano también se refirió a los procesos judiciales que se le siguen al ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, y al del que fue secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna; como casos emblemáticos y gravísimos de la corrupción en el país.

López Obrador también reiteró que en México si se puede hablar de que existía un narcoestado, pues el que fuera secretario de Seguridad de Calderón, García Luna, colaboraba con un grupo del crimen organizado beneficiándolo con protección para sus actividades ilícitas, además de desapareciendo a bandas rivales.

“Hay dos casos emblemáticos, graves, las declaraciones del ex director de Pemex, del señor Lozoya que involucra a expresidentes a ex funcionarios que recibieron sobornos, según el señor Lozoya, o autorizaron actos de corrupción.

Y el otro asunto también emblemático es el del señor García Luna, de cómo el secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, estaba al servicio de una de las bandas de delincuencia organizada, cómo se puede parecer y es lo más cercano a un narcoestado.

Porque la acusación que se le está haciendo al señor versa sobre sobornos, recibidos para permitir actividades ilícitas del narcotráfico y al mismo tiempo combatir , desaparecer a otras bandas rivales, se habla de que se recibió dinero y que había contubernio esto pues es gravísimo”, indicó el mandatario mexicano.

El mandatario mexicano aseguró que México vive un “momento estelar” para poder desterrar la corrupción del país, si no de manera definitiva, si alejarla por un buen tiempo, dijo.

“Yo creo que es un momento importante, estelar, en la historia de México y debemos de ver lo positivo, tenemos la gran oportunidad los mexicanos de desterrar la corrupción; si no de manera definitiva, para ser objetivos, sí de alejarla por mucho tiempo de la vida pública, de acabar con la peste de la corrupción.

Yo creo que no se había presentado en mucho tiempo una oportunidad como esta, entonces no debemos dejar pasar esta oportunidad y debemos de ir al fondo, y tenemos elementos”.

López Obrador explicó que se tiene que actuar con responsabilidad y hacer valer el Estado de derecho, para que se logre saber “a ciencia cierta” lo que sucedió y se recupere lo robado, en ambos casos de corrupción que están siendo investigados.

