“Siempre he salido de la calumnia ileso”: López Obrador está listo para declarar por videos de su hermano recibiendo dinero

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que si la Fiscalía General de la República (FGR) lo llama a declarar por el video donde se ve a su hermano Pío López Obrador recibir, presuntamente, dinero de manos del ex director de Protección Civil, David León; estaría dispuesto.

“Si la fiscalía me llama, estoy dispuesto a ir a declarar. Los que se sentían dueños de méxico buscaban al pueblo, diciendo de que todos éramos iguales para que la gente no participara y ellos siguieran dominando, mandando, y pues no somos iguales, repito, a mi me pueden llamar peje, pero no soy lagarto”, indicó el mandatario mexicano.

