Mi Beca Para Empezar seguirá a pesar de clases a distancia: cuánto recibirán los alumnos por concepto de útiles escolares

Ante la saturación de la aplicación “Obtén Más” y la página de internet para el registro de Mi Beca para Empezar, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, afirmó a los capitalinos que podrán realizar el proceso hasta diciembre.

“Que no haya desesperación si en algún momento no pueden cumplir con los requisitos de inscripción porque se mantiene hasta diciembre esta inscripción. No hay ningún problema”, expresó Sheinbaum durante una videoconferencia de prensa.

Asimismo, adelantó que durante el mes de septiembre, los alumnos que se encuentren dados de alta en el programa recibirán el segundo apoyo correspondiente a útiles escolares, luego de que la primera parte de este apoyo se dispersó durante los primeros días de agosto.

“Mi Beca Para Empezar aún cuando sean clases a distancia se va a seguir dando. Es el segundo apoyo que van a recibir”, reiteró.

El registro puede realizarse descargando la aplicación en el celular. (Foto: Twitter/Fidegar)

Lo que quiere decir que los padres de familia que ya inscribieron a sus hijos al programa Mi Beca Para Empezar, recibirán el otro 50% del apoyo para la compra de elementos escolares.

La ayuda se dividirá de la siguiente manera

*360 pesos a estudiantes de preescolar, Centros Comunitarios y Centros de Atención Múltiple (CAM).

*410 pesos para primaria y CAM del mismo nivel.

*450 pesos a adolescentes de secundaria y CAM.

*Así como 450 pesos correspondiente a CAM laboral.

La entrega de recursos se aplicará independientemente de la asistencia a las aulas y como medida de ayuda a las familias por la contingencia del coronavirus, enfermedad que ha provocado más de medio millón de infectados en el país.

Mientras que, el monto que normalmente reciben los niños se divide de la siguiente manera:

*300 pesos para alumnos de educación preescolar.

*330 pesos a estudiantes de primaria.

*400 pesos para los niños que asisten a Centros de Atención Múltiple (CAM) de preescolar, primaria, secundaria y laboral.

El requisito principal es que el alumno asista a una escuela de la CDMX. (Foto: Cuartoscuro)

¿Cómo realizar el registro al programa Mi Beca para Empezar?

El interesado podrá realizar su registro a través de la aplicación disponible para móviles, que tendrá que descargar por medio de IOS y Android.

En caso de no contar con un teléfono celular, la operación podrá desarrollarse a través de la página de internet oficial en: https://www.mibecaparaempezar.cdmx.gob.mx/, donde solicitará la Clave Única de Registro (CURP) y datos personales del menor y padre o tutor.

El requisito indispensable para ser parte del proyecto, es que los menores se encuentren inscritos a una escuela pública de nivel básico, es decir, preescolar, primaria o secundaria, así como Centros de Atención Múltiple en la CDMX.

Tras realizar el proceso en línea se generará una constancia de registro a través de la aplicación o del portal web.

Tips para el registro

*Si el problema de saturación persiste en la aplicación, lo ideal será intentarlo en horarios poco usuales, es decir, o muy temprano o en la madrugada.

*Evitar correos de hotmail, ya que hay muchas quejas al utilizarlo.

*Revisa la memoria de tu celular para que la app pueda descargarse sin ningún problema.

Las compras podrán realizarse desde el celular. (Foto: Pixabay)

Luego se asignará un vale electrónico digital, que sustituirá a las tarjetas verdes físicas que se dispersaron anteriormente.

Con la nueva billetera electrónica los tutores podrán pagar con apoyo de su teléfono celular a través del Código QR. Al dar click en el botón de pagar, se abrirá la cámara que se encarga de leer dicho código del comercio y se realizará el desembolso.

Además, tendrán la opción de revisar la información y el saldo de cada una de las tarjetas de los menores.

También, se podrá adquirir productos en las tiendas afiliadas al programa, tales como: Bodega Aurrera, farmacias San Pablo, Mega Comercial, Superama, Chedraui, Walmart, Office Depot, Zapaterías León, Price Shoes, Lumen, Neto, Sams, entre otras.

