“Esta cuenta fue hackeada”: Samuel García aclaró que no presentó su renuncia a Movimiento Ciudadano

Durante la madrugada de este martes, el Senador Samuel García incendió las redes sociales al publicar en Twitter un sorprendente comunicado en el que presentaba supuestamente su renuncia al partido Movimiento Ciudadano, y en el que acusaba de corrupción a Luis Donaldo Colosio. Sin embargo, desde el equipo de trabajo del legislador de 32 años aclararon que la información es falsa, y que la cuenta del legislador fue “hackeada”.

“Esta cuenta fue hackeada. Lo publicado entre media noche y 5 am no es autoría de Samuel García. En el equipo del Senador seguimos trabajando por recuperar la cuenta”, explicaron a través de Facebook. “No se confíe en lo publicado hasta que el mismo Senador aparezca en video aclarando que la cuenta ya ha sido recuperada”, agregaron.

En el texto publicado en Twitter, Samuel García anunciaba presuntamente que dejaba el partido, y que abandonaba cualquier otra aspiración política que pudiera tener. La decisión se debía en gran medida al trato injusto que había recibido dentro de la formación.

“Como todos saben, en base a distintas circunstancias, mis posibilidades de llegar a la gubernatura están acabadas... sin embargo, quiero decir mi verdad. He sido juzgado y he callado muchísimas cosas, asumiendo muchísimas culpas de otros compañeros del partido que me han generado un enorme costo político sin merecerlo”.

Además, añadía que en su renuncia habían tenido un peso importante los ataques de Luis Donaldo Colosio, su compañero de bancada, quien quería arrebatarle su candidatura a la gubernatura de Nuevo León.

Según explicaba el comunicado, Colosio aprovechó la polémica en la que se vio envuelto Samuel García durante un video en Instagram en el que le ordenó a su esposa, la influencer Mariana Rodríguez, que bajara la pierna porque estaba enseñando mucho a la cámara.

“Recientemente se hizo viral un video en donde le digo a mi esposa que baje la pierna”, se lee en el texto publicado en Twitter. “Efectivamente, eso fue algo misógino que me ha llevado a tomar talleres de nuevas masculinidades, pero el colmo del asunto fue ver que Luis Donaldo Colosio Riojas, en un acto cobarde y oportunista, quiso lucrar con mi grave error cuando él es una persona también con un fuerte historial de misoginia a mis espaldas”, añadía, en referencia a las disculpas públicas que Colosio le exigió a Samuel García tras el escándalo.

