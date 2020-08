“Me casé contigo para mí”: el indignante momento en que Samuel García reprende a su esposa Mariana Rodríguez por “enseñar mucha pierna”

Samuel García reprendió a Mariana Rodríguez por enseñar "mucha pierna"

El Senador por Nuevo León, Samuel García, y su esposa, Mariana Rodríguez, se ven frecuentemente envueltos en polémicas; y aunque tanto ellos como sus seguidores parecen estar ya inmunizados a las controversias que generan, esta semana, un comentario censurable del legislador hizo que miles de personas se lanzaran contra él.

Si el fin de semana, la joven empresaria se convirtió en blanco de críticas al desvelar que padece COVID-19, -sólo días después de haber asistido a un evento donde entregó despensas a personas vulnerables-, ahora la pareja volvió a incendiar las redes sociales con un nuevo episodio viral. Sólo que esta vez, los usuarios defendieron a Rodríguez Cantú de la actitud indignante de su esposo.

Desde que dio a conocer los resultados de la prueba del coronavirus, la influencer ha permanecido aislada en una habitación de su casa para evitar contagiar al joven legislador, quien dio negativo al test.

Este domingo, a través de su perfil de Instagram, en el que cuenta con un millón de seguidores, mostró con orgullo cómo Samuel García le preparó el desayuno y el almuerzo, dejando los alimentos al otro lado de la puerta, para evitar el contacto entre ambos.

El Senador también le preparó el pijama, y estuvo pendiente de lo que necesitara su esposa.

Sin embargo, al caer la noche, los aplausos por las atenciones y cuidados del político se desvanecieron. Ocurrió después de que ella publicara en Instagram TV un video de más de media hora de duración titulado “Cena COVID style”.

En las imágenes, se observa a la pareja cenando a distancia, por videollamada, y se escucha la charla que mantuvieron. En un momento de la conversación, el legislador de Movimiento Ciudadano (MC) reprende a la influencer.

“Oye súbete la cámara, estás enseñando mucha pierna”, le ordena el político de 32 años a Mariana, quien se queda sorprendida y en silencio durante unos segundos.

“¿Mucha pierna? Nada más era mi rodilla”, contesta ella finalmente.

“¡Sube la cámara! Estás enseñando mucha pierna”, vuelve a exigirle él.

En esta captura, se puede observar la reacción de la joven al escuchar la orden de su marido (Foto: Twitter)

Mariana Rodríguez, que llevaba un pantalón de pijama corto, obedece a su marido y baja la rodilla, pero en su celular, ella no puede ver la imagen completa, y en realidad su pierna sigue apareciendo en el cuadro.

“Pues yo nada más me veo así”, se excusa, mientras forma con los dedos de sus manos un recuadro pequeño. “Perdón, osea perdón. ¿Ya?”, añadió.

Al ver que aún no ha escondido la pierna, el enfado de Samuel García aumenta, y sube el tono de su voz.

“¡Que bajes la pierna! No andes enseñando la pierna”, le vuelve a ordenar.

“¿Dónde sale la pierna? Yo no la veo. ¿Ya?”, contesta la influencer.

“Ya. Pues me casé contigo para mí. No para que andes enseñando”, le reprocha el senador.

“Perdón”, termina Mariana Rodríguez.

(Foto: Twitter)

(Foto: Twitter)

Por supuesto, la escena horrorizó a los usuarios en redes sociales. Miles de personas se alzaron en defensa de la joven emprendedora, y expusieron la actitud “machista” y “retrógrada” del político.

“¿Wey neta? No sé qué me da más tristeza, si ver a @marianardzcant pidiendo perdón por enseñar su rodilla en un vivo, o a su “esposo” el senador de Nuevo León valiéndole madre y siendo un machista, tóxico, etc. YOU NAME IT. Qué tristeza la neta”, escribió en Twitter la usuaria @CindileyOjedaM.

“Mereces algo mejor”, opinó @danicarrilloh en Instagram.

“Ponte guantes, estás enseñando mucho las manos”, añadió en la misma red @ed_delca.

“Imagínense el horror de tener que compartir la vida con un bato así”, comentó en Twitter @ZazilCarreras.

“No sé si es broma, pero de no ser, el diálogo machista entre Samuel García y su esposa, Mariana Rodríguez, sorprende. Primeramente, ellos saben que esto es público. Ella sumisa la obedece y él dice: “Me casé contigo para mí, no para que andes enseñando”, tuiteó @sabio28.

(Foto: Twitter)

(Foto: Twitter)

Las palabras del legislador, calificadas como “machistas” y “misóginas” detonaron incluso un challenge en redes sociales. Con el hashtag #Yoenseñoloquequiera, decenas de mujeres compartieron fotos en las que muestran la pierna, y etiquetaron la cuenta de Samuel García.

Hasta el momento, ni el político ni la empresaria, quien cumple hoy 25 años, han hecho declaraciones sobre la polémica en redes sociales.

