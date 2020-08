Samuel García renunció a Movimiento Ciudadano y acusó a Luis Donaldo Colosio por corrupción

El senador Samuel García Sepúlveda, quién había estado en el centro de varias polémicas en los últimos meses, comunicó durante la madrugada que renuncia a su partido, Movimiento Ciudadano (MC), y a cualquier otra aspiración política que pudiera tener. Aprovechó su comunicado para denunciar también por corrupción y malas prácticas de su ahora ex compañero de bancada, Luis Donaldo Colosio.

En sus redes oficiales, el político colgó un mensaje donde asegura que sus posibilidades de obtener la gubernatura del estado de Nuevo León se encuentran acabadas y señaló que:

He sido juzgado y he callado muchísimas cosas, asumiendo muchísimas culpas de otros compañeros del partido que me han generado un enorme costo político sin merecerlo.