Que no haya linchamientos políticos: AMLO sobre denuncia de Lozoya filtrada en redes sociales

El presidente López Obrador dice que México puede García Luna (Foto: Steve Allen)

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este sábado que, de haber justicia en los casos de Emilio Lozoya y Genaro García Luna, México sería un ejemplo mundial, aunque pidió que no haya linchamientos políticos.

En su mensaje sabatino difundido a través de sus redes sociales y grabado en Palacio Nacional, el mandatario comentó que este es un desafío del que asume su responsabilidad. El video fue acompañado del siguiente mensaje.

Nuestro país podría ser ejemplo mundial si se hace justicia y se va a fondo en los casos de Lozoya y García Luna. En este desafío, asumo mi responsabilidad y creo que hará lo mismo la Fiscalía General de la República, el Poder Judicial y el pueblo entero

López Obrador aseguró que en el caso de Lozoya Austin se actuará sin venganzas.

Los ex presidentes Carlos Salinas y Enrique Peña NIeto son dos de los denunciados por Lozoya Austin (Foto: Especial/ Cuartoscuro)

Yo pienso que Alejandro Gertz Manero no va a dejar de cumplir con sus responsabilidades ojalá y se vaya a fondo, estoy seguro que lo va hacer, sin venganza, es justicia no venganza, y el marco de la legalidad no castigar sin pruebas y que no haya también linchamientos políticos

Con la denuncia del ex director de Pemex en mano, López Obrador afirmó que no es verdugo, pero es momento de limpiar la corrupción.

Qué no se piense que es una venganza política, no soy verdugo, no es mi fuerte la venganza, justicia si, pero es el momento de limpiar de corrupción, de purificar la vida pública

Indicó que Lozoya decidió hablar “ solicitar protección a cambio de hablar de decir todo lo que él hizo y sabía Y también lo que hicieron otros durante el tiempo en que fue director de Pemex en el sexenio pasado ”.

Felipe Calderon, Jose Antonio Meade y Ricardo Anaya también estarían implicados en el caso Odebrechet (Foto: Especial)

Pero dejó en claro que también se refiere a lo que se heredó del sexenio de Felipe Calderón.

Es un texto de lectura obligatorias en las redes sociales muestra toda la red de complicidades de componendas de cómo operaba el régimen de corrupción e injusticias y privilegios y nunca se había visto algo así el señor Lozoya

Precisó que el ex funcionario decidió declarar.

Si se contribuye si se participa como testigo y la autoridad considera que con la declaración con la denuncia, con los datos, con las pruebas se puede llegar a conocer toda la verdad y a castigar a los responsables y se le puede otorgar como testigo protegido algunas consideraciones. Habló como nadie lo había hecho en la historia del país sobre corrupción

Acusa diestra y siniestra están como 70 personas implicadas, a tres ex presidentes, a Carlos Salinas no como ex presidente sino como cabildero, dice, o gestor del PAN. Denuncia al ex presidente Calderón y al ex presidente Peña y a secretarios de hacienda a funcionarios, hace una denuncia de entrega de sobornos, por recibir sobornos a senadores del PAN para que aprobaran la llamada reforma energética

Emilio Lozoya debe probar sus afirmaciones (Foto: REUTERS/Jon Nazca)

No obstante, precisó que el ex director de Pemex debe demostrar sus acusaciones porque no lo puede hacer sin pruebas, en particular, refirió, a la supuesta bolsa que se le regaló a la periodista Lourdes Mendoza o al Ferrari que dio el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte a Peña Nieto.

La fiscalía tiene que hacer su trabajo de investigación he dicho que le tengo mucha confianza al fiscal Alejandro Gertz Manero y creo que va a actuar con rectitud y es un momento definitorio en la historia de México para limpiar de corrupción al país para acabar con la peste de la corrupción y yo pienso que Alejandro Gertz Manero no va a dejar de cumplir con sus responsabilidades ojalá y se vaya a fondo

El presidente López Obrador insistió en que el video en el que su hermano Pío fue captado recibiendo 2 millones de pesos en efectivo en 2015 no es corrupción, sino cooperación para financiar su movimiento.

Dijo que su familiar debe ser investigado, lo mismo que David León, quien fue director de Protección Civil y estaba a punto de ser designado como titular de una nueva empresa paraestatal encargada de la distribución de medicamentos.

AMLO dijo que su hermano Pío López Obrador debe ser investigado y castigado si es culpable (Foto: Facebook @Pío López Obrador)

Nuestro movimiento se hizo con el apoyo del pueblo, pero no es esto (señalando la copia de la declaración de Lozoya), ésta es corrupción, lo otro es cooperación; de todas maneras estoy planteando que se investigue a David León, que es el que entrega dos sobres con dinero a mi hermano, y que se investigue a mi hermano, porque el buen juez por su casa empieza, si un familiar mío comete un delito, debe ser castigado, y yo también estoy en condiciones de declarar, no es la primera vez que lo haría

El mandatario deslizó que la grabación es una calumnia.

He salido de la calumnia ileso, pero no por eso me van a detener y no vamos a dejar de seguir insistiendo en limpiar de corrupción el país; el que nada debe, nada teme

