“Si hay delito que sea castigado, sea quien sea”: López Obrador pidió denunciar por videoescándalo de su hermano

La mañana de este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a los videos que se filtraron sobre su hermano Pío, quien presuntamente recibió recibió fajos de billetes para apoyar su campaña cuando él era candidato, por parte de David León, quien era operador político del estado de Chiapas, y actualmente es un funcionario cercano a la 4T.

“Es una reacción normal legítima de quienes están viendo afectados sus intereses por la decisión que tenemos que acabar con la corrupción del país, como se están ventilando casos muy graves de corrupción, como es el caso de Lozoya que ha implicado a ex presidentes, legisladores y funcionarios públicos.

“Como en el caso de García Luna, acusado de haberse puesto al servicio del narcotráfico, siendo secretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal, pues entonces nuestros adversarios buscan equiparan las cosas, decir ´todos son los mismo´, es usual y recurrente cuando se está llevando a cabo una transformación, pero no es así, no somos iguales.

“En este caso de mi hermano con David León hay notorias diferencias, no solo es el monto del dinero, no es comparar solo una operación ilícita donde cobraron 200 millones de más en la venta de una planta chatarra que esto (los videos de su hermano) que puede significar dos millones de pesos. Es el fin del hecho que se está ventilando, en el hecho de los otros video es extorsión, mordidas, van a obtener recursos públicos de manera ilícita, es corrupción, en el caso de mi hermano son aportaciones para fortalecer el movimiento en momentos en que la gente era la que apoyaba.

“Hemos venido luchando durante muchos años y nos ha financiado el pueblo, como cuando se han llevado a cabo revoluciones. Como la Revolución mexicana se financió con el apoyo del pueblo, la revolución maderista costó alrededor de 700,000 pesos de aquellos tiempos, tan es así que fue parte de los acuerdos cuando triunfó el maderismo en Cd. Juárez y se tenía que devolver ese dinero a quienes aportaron, para comprar armas, contratar abogados para liberar detenidos injustamente encarcelados, publicar manifiestos.

“David León contribuía de esa manera, recopilando recursos. A mí me apoyaba la gente, había una cuenta abierta de Banorte a donde la gente depositaba dinero para mantenernos, yo cobraba mi sueldo de esa forma, eso por años hasta que nos clausuraron la cuenta por represalias, le tengo que agradecer al dueño de Banorte, finado ya, Roberto González, que se atrevió a abrirnos la cuenta.

“Loret de Mola, o los ex presidentes Salinas, Peña Nieto, deben presentar una denuncia a la fiscalía, o los dirigentes a de los partidos opositores para que se inicie la investigación que corresponda. Esto no tiene nada que ver con que se pare la corrupción, sea quien sea, nada a dañado más a México que la deshonestidad, que la corrupción política, no debe haber impunidad para nadie, si una autoridad comete un delito debe ser juzgado, mi hijo, mi esposa, mis amigos, se acabó la impunidad, no voy a desistir de purificar la vida pública, voy a mantener siempre mi autoridad moral, para tener autoridad política y desterrar la corrupción del país que es el principal problema de México, vamos a terminar la peste de la corrupción y el presidente tiene que dar el ejemplo”.

Los videos

De acuerdo con LatinUs, que posee los dos videos y un audio con una tercera conversación privada que tuvieron Romero y Pío López Obrador, las imágenes fueron grabadas por el mismo Romero, aunque no detallaron cómo obtuvieron estos documentos.

La primera reunión fue grabada el domingo 31 de mayo de 2015, cuando López Obrador era dirigente nacional de Morena, el partido que fundó y en el cual participó desde un principio Pío. En el restaurante donde se reunieron, León le entrega un sobre amarillo manila del cual no se puede apreciar el interior.

–Aquí te traigo 400.

–Entonces se la voy a descontar.

–Sí, te voy a deber 30 porque ya no me alcanzó.

La conversación se escucha con cierta claridad a pesar de que la cámara se encuentra relativamente lejos de la mesa donde están sentados los hombres. Unos momentos después, Pío pasa el sobre a su lado en el sillón donde está sentado. “Lo voy a pasar para abajo”, dice. “No se te vaya a destripar”, le contesta León.

Durante la conversación, se da a entender que los pagos se han realizado durante algunos meses. “Anótale, ‘debo 30, de mayo’”, le dice Pío a Romero, mientras le acerca lo que parecen una pluma y un cuaderno. “Hemos estado… prácticamente año y medio… he estado tarde algunas veces, pero estamos hoy”, contesta Romero.

En aquel momento, Romero era consultor privado y asesor de comunicación social. Además, de acuerdo con LatinUs, era operador político del entonces gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, que ahora se desempeña como senador por el Partido Verde (PVEM), un aliado del gobierno de Morena.

El segundo video se grabó presuntamente el 26 de junio de 2015, en la casa del hermano del presidente López Obrador. La entrega en este caso es una bolsa de papel marrón, que se alcanza a notar un poco más grande que la anterior.

Así respondió David León

“Esto es para el tema de apoyarlos en el movimiento aquí (en Chiapas)”, asegura León en una de los dos videos publicados por el sitio LatiUs, en el noticiario del periodista Carlos Loret de Mola. Romero fue Coordinador Nacional de Protección Civil.

En la actual administración León fue Coordinador de Protección Civil nacional, sin embargo hace unas semanas fue ascendido para encabezar el empeño del gobierno de López Obrador para la compra y distribución de medicamentos a nivel nacional, pero este jueves, tras la publicación de los videos, aseguró que no tomará protesta de ese puesto.

“En tanto se aclara la situación por la que atravieso, y para no afectar al gobierno de México, no tomaré protesta como integrante del equipo de la Secretaría de Salud (SSa)”, expresó en sus redes sociales.

