La empresa de medicamentos que ya no dirigirá David León y que es una pieza clave para la distribución de vacunas contra el Covid-19

A finales de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la nueva empresa distribuidora de medicamentos y equipos médicos del Estado sería dirigida por David León Romero, quien hasta ese entonces y desde el inicio del sexenio dirigía la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), sin embargo, tras la difusión de los videos donde parece entregando dinero a Pío López Obrador, hermano del presidente, se separó del cargo para enfrentar las acusaciones.

“En tanto se aclara la situación por la que atravieso, y para no afectar al gobierno de México, no tomaré protesta como integrante del equipo de la Secretaría de Salud (SSa)”, aseguró a través de su cuenta de Twitter, sin embargo en la conferencia matutina, el titular del Ejecutivo aclaró que él fue quien le indicó a León que no lo ejecutara para seguir la investigación de ese dinero.

El primer mandatario dijo que la nueva empresa distribuidora entraría en operación el 15 de agosto, por lo que firmó el convenio general con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la compra de medicamentos en el exterior, y se anexará el primer pedido de medicamentos, medicinas y vacunas.

Luego de que recién se aprobara la reforma a la Ley de Adquisiciones con lo que el gobierno Federal podrá comprar, directamente y sin licitaciones, medicamentos y equipo médico en el extranjero, cuando el mercado nacional no garantice su calidad o precio.

CIUDAD DE MÉXICO, 13JUNIO2019.- A unos metros del edificio central del ISSSSTE en la colonia Buenavista enfermos de SIDA/VIH se manifestaron, los inconformes colocaron varios pequeños feretros de cartón y bloquearon las avenidas adyacentes al inmueble, esto en protesta por que aseguran que los médicos del instituto les quieres reducir las dosis en sus medicamentos, un ejemplo, es que antes les recetaban una cápsula de 600 miligramos y hoy les están ofreciendo una de 400 miligramos, advirtiendo que un variación en los tratamientos que reciben puede ser mortal para ellos. También dijeron que otro denuncia es el desabasto intermitente de algunos medicamentos.

Esta nueva legislación “rompió el monopolio de las distribuidoras de medicinas que por años controló el mercado”, como refirió el Presidente en su momento, y que a inicios del actual gobierno tuvo muchos problemas con las autoridades del sector salud, tras aplazar por meses la entrega de diversos medicamentos.

.“No quiero que sigan faltando los medicamentos y, además, dando pie a la manipulación, a la desinformación, que no se les da apoyo a los niños con cáncer, todo esto que tiene una parte real y otra muy vinculada a la manipulación política y a los intereses creados, porque se ‘rayaban’ en lo de la compra de los medicamentos”, expresó.

“No se tenía una distribuidora, todo se privatizó, todo se contrataba, el gobierno estaba como una fachada, si acaso eran oficinas para firmar contratos. Todo, todo, todo se subrogaba, se contrataba, vean la situación del ISSSTE, todo está subcontratado. Entonces, estamos buscando la forma de mejorar todo lo que tiene que ver con servicios”, añadió al respecto López Obrador.

CIUDAD DE MÉXICO, 06ABRIL2020.- Familiares de personas enferma de cáncer se manifestaron afuera de Palacio Nacional, para exigirle al Presidente de México que les regrese las consultas gratuitas y el medicamento para sus tratamientos, ya que muchos de ellos quedaron sin estos servicios tras la desaparición del Seguro Popular.

Asimismo informó que los estados que no se adhirieron al Instituto de Salud para el Bienestar van a seguir comprando los medicamentos de forma tradicional.

Señaló que una de las prioridades sería la compra de vacunas para el COVID-19 y se tenía contemplados a los estados a que aceptaron adherirse a las compras consolidadas y el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

El Presidente pidió a la población que los camiones de distribución de la nueva empresa sean rotulados como “Medicinas, vacuna y equipo médico”, por lo que consideró que se deben respetar esos transportes como las ambulancias de la Cruz Roja o las de los Hospitales.

Padres de niños con cáncer se manifiestan en las escalinatas del Ángel de la Independencia, en Ciudad de México (México).

López Obrador consideró a León Romero como uno de los mejores servidores públicos de su Administración, y destacó la importancia de esta empresa distribuidora de medicamentos.

“Imagínense lo que nos importa que uno de los mejores servidores públicos del gobierno se va a hacer cargo de este asunto. Ya no va a estar en Protección Civil, y vaya que nos ha ayudado muchísimo ahora con el huracán que afectó en el norte él estuvo allá”, agregó el presidente.

León Romero estuvo en Reynosa, Tamaulipas para atender la situación de emergencia provocada en el norte del país por el huracán “Hanna”.

Cabe destacar que como Coordinador Nacional de Protección Civil, David León ha trabajado muy de cerca con la Secretaría de la Defensa Nacional y con la Secretaría de Marina, lo que podría resultar de utilidad para su nueva posición ahora que el Ejército y la Marina participarán en la administración de aduanas y puertos.

Antes de dirigir la CNPC, el funcionario fue asesor de comunicación social de Manuel Velasco Coello, cuando éste fue gobernador del estado de Chiapas (2012-2018). En ese cargo fue responsable del cuidado de la imagen del político y de la relación con los medios, tanto en la Ciudad de México como en la propia entidad.

En la administración de Chiapas, parece ser que David León tuvo un papel importante en la negociación de los importantes adeudos que el gobierno del estado mantenía con los medios de comunicación y periodistas.

Antes de eso fue también vocero del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado de la República. Y en 2018 formó parte de la ayudantía encargada de la seguridad de López Obrador, donde se le asignó para coordinar la logística de los eventos del entonces Presidente electo.

David León se caracteriza a sí mismo como “esposo y papá”, primero que nada, además de como Comunicólogo con estudios de administración, desarrollo sostenible y políticas públicas, según la semblanza de su cuenta de Twitter.

El funcionario nació el 20 de agosto de 1981, por lo que está próximo a cumplir los 39 años. Se presenta como maratonista y dice haber participado en el intenso triatlón conocido como Ironman, según su perfil de redes sociales.

En la conferencia matutina, el presidente López Obrador, anunció también que este viernes, su gobierno firmará un convenio de colaboración con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para la adquisición de medicinas y equipo de salud en el extranjero.

El presidente celebró también la aprobación en el Senado de la República de la reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Esta reforma constitucional permitirá a la empresa del Estado que dirigirá David León la realización de compras en el extranjero de medicamentos, vacunas y demás insumos para la salud.

