El caso de dos hombres que quemaron vivo a su amigo

“Al quedarse dormido, los acusados le rociaron solvente de pintura, le prendieron fuego y huyeron del lugar”, señalaron las investigaciones publicadas (Foto: EFE/Luis Torres)

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Querétaro detuvo a dos presuntos partícipes en la muerte de un hombre que falleció el pasado 2 de agosto en el Hospital General de San Juan del Río, derivado de las quemaduras presentadas en su cuerpo y provocadas por los imputados.

Según información de la dependencia judicial, la víctima se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas junto con los que fueron identificados como sus “amigos”, El Güero y El Chino, en un domicilio de la comunidad Senegal de las Palomas, durante la madrugada del pasado 3 de junio.

La FGE declaró que fueron habitantes del lugar quienes notificaron a las autoridades y a los servicios de emergencia para que la víctima recibiera atención médica: fue trasladado al Hospital General de San Juan del Río, donde falleció a causa de una sepsis por quemaduras de tercer grado, según el informe pericial.

Fueron habitantes del lugar quienes notificaron a los servicios de emergencia para que la víctima recibiera atención médica: fue trasladado al Hospital General de San Juan del Río, donde falleció (Foto: EFE/ Ivan Villanueva/Archivo)

Un fiscal de la entidad federativa presentó los datos de prueba ante la autoridad judicial. Éste concedió órdenes de aprehensión en contra de El Chino y El Güero por el delito de homicidio, cumplimentada por elementos investigadores de la dependencia.

Ambos sujetos fueron vinculados a proceso en una audiencia inicial y puestos en prisión preventiva mientras se cumple el plazo de la investigación complementaria de tres meses, determinada por el juez.

No es el único asesinato que ha acaparado los titulares recientemente en el país. Una mujer estadounidense fue encontrada muerta en Matamoros, Tamaulipas, México, solo un día después de que su madre reportara su desaparición.

El asesinato ocurrió un día después de que la madre de Lizbeth Flores reportara su desaparición ante el Departamento de Policía de Brownsville, Texas (Foto ilustrativa: Cuartoscuro)

Lizbeth Flores viajó a la ciudad fronteriza mexicana el pasado 9 de agosto y dijo que regresaría esa misma noche a su casa en Brownsville, Texas, de acuerdo con lo relatado por su madre, María Rubio.

Luego de esperarla por varias horas, Rubio se comunicó con el Departamento de Policía de Brownsville, el 10 de agosto, para hacer una denuncia por desaparición después de perder contacto con la joven de 23 años. El cuerpo de Flores fue encontrado el 11 de agosto.

De acuerdo con información de los medios locales, la joven habría ido a México para visitar a su novio. No obstante, su cuerpo fue hallado sin vida en un predio baldío del libramiento Emilio Portes Gil, al noroeste de la ciudad, con heridas en la cabeza sufridas luego de que fuera golpeada con una piedra que se encontraba en el lugar del incidente, reportó la policía de Matamoros.

De acuerdo con el INEGI, de los 46,5 millones de mujeres de 15 años y más que hay en el país, el 66,1% (30,7 millones) ha enfrentado violencia de cualquier tipo (Foto: REUTERS/Carlos Jasso)

Además de esto, los investigadores policiales detallaron que a Flores, quien era madre de dos hijos, le quitaron una parte del cuero cabelludo y le sacaron los dientes a la fuerza. “Perder un hijo es como que te arranquen el corazón”, dijo Rubio el pasado viernes, durante una entrevista con Telemundo.

“Me siento muy triste por lo que le hicieron a mi hija. Cómo la dejaron es lo que me duele. El dolor por el que pasó mi hija allí en ese momento es lo que me duele'‘, agregó.

La madre de la víctima se encuentra haciendo los trámites correspondientes con autoridades estadounidenses y mexicanas para repatriar los restos de Lizbeth Flores a Texas. Hasta este lunes 17 de agosto, el Gobierno de Matamoros no ha anunciado arrestos. Según KRGV-TV, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) está involucrado en la investigación porque Flores era ciudadana estadounidense.

