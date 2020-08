Cese en el gobierno de Querétaro y una “reivindicación histórica”, reacciones a video sobre posible soborno en caso Lozoya

Aunque la defensa de Lozoya dio a conocer que no habían filtrado el video, no negaron que fuera real (Foto: Jovani Pérez/ Infobae México)

Un video de menos de cinco minutos de duracion ha desatado una onda de fuerza en la política mexicana en las últimas horas. En las imágenes, un supuesto funcionario de la empresa estatal mexicana Petróleos Mexicanos (Pemex) entrega grandes cantidades de dinero en efectivo, fajos y más fajos de billetes, a dos funcionarios del Senado, todo esto supuestamente durante las negociaciones de las reformas estructurales en 2013 y 2014.

El video fue subido esta mañana en una supuesta cuenta a nombre de Jesús Lozoya, el hermano del ex funcionario, pero apenas unas horas después la defensa del segundo desestimó que así fuera. “El señor Juan Jesús Lozoya no tiene cuenta alguna en la plataforma de referencia”, señaló el despacho Ontiveros Consulting, en referencia a YouTube.

“Por lo que la difusión del video se ejecutó mediante la comisión de un delito”, añadieron. Además, adelantaron que Jesús Lozoya presentará, en las próximas horas, la correspondiente denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Supuesto integrante de Pemex entregando dinero en efectivo a dos ex funcionarios del Senado mexicano (Video: Especial)

Sin embargo, lo más llamativo del comunicado fue que no negaron que las imágenes fueran falsas, o estuvieran alteradas. Durante 4:15 minutos, las imágenes muestran a dos ex funcionarios del Senado de la República contando varios fajos de billetes de diferentes denominaciones, que sacan de varias bolsas de plástico y maletas color negro, en lo que habría sido con .

Rafael Caraveo, ex secretario técnico del Senado y Guillermo Gutiérrez, también ex empleado de la Cámara alta, aparecieron recibiendo dinero de un supuesto ex funcionario de Pemex. “Son 200, 500, uno de 50 aquí viene, dos de 100 y uno de 50. Entonces es 500 uno, uno de 250 y 250 son uno 500″, se escucha decir a uno de los individuos en la grabación.

Gutiérrez trabajaba en el Senado para el entonces legislador Francisco Domínguez Servién, quien ahora se desempeña como gobernador del estado de Querétaro y hasta este lunes lo tenía como su secretario particular.

Peña Nieto y Videgaray son los principales señalados en el caso Lozoya (Foto: Especial)

“Con relación al video que circula en redes sociales y donde aparece un colaborador mío, aclaro que nunca tuve conocimiento de los supuestos actos de esta persona”, se deslindó Domínguez Servién en Twitter. “Como siempre, en apego a la ley, determiné su cese inmediato”, completó.

Esto, para que el ex funcionario señalado pueda contribuir en el esclarecimiento y deslinde de las responsabilidades del video difundido ante la autoridad competente. “Nunca he cometido acto indebido alguno, por lo que reitero mi disposición para colaborar con las autoridades antes de cualquier otro hecho”, resaltó el gobernador queretano.

“Con independencia de las facultades legales que pueda tener en este tema autoridades federales o estatales, he decidido separar del cargo a dicha persona y dar parte a la Contraloría del Estado para que, en su carácter de servidor público, de cuenta de sus actos”, concluyó.

Francisco Domínguez Servién, gobernador de Querétaro, destituyó su secretario particular tras publicación del video (Foto: Moisés Pablo/ Cuartoscuro)

Caraveo, por su parte, era el colaborador más cercano de Jorge Luis Lavalle Maury, quien fue senador durante el sexenio de Peña Nieto y que ha sido mencionado como uno de los legisladores panistas que habría recibido sobornos para aprobar la reforma energética.

El PAN (Partido Acción Nacional), de donde provienen los ex funcionarios señalados, reiteró su “total compromiso” con el combate a la corrupción. Sobre el video, el dirigente nacional de la organización, Marko Cortés, solicitó a la Fiscalía mexicana para que investigue y proceda de inmediato “contra quienes resulten responsables”.

Como promotor del Sistema Nacional Anticorrupción, el PAN exige resultados, porque la corrupción solo se combate eficazmente cuando se castiga a los responsables

De acuerdo con Cortés, de confirmarse que se trata de militantes del PAN, se procederá a su inmediata expulsión. Sin embargo, para una parte de la esfera política mexicana, las destituciones no bastarán en este caso.

El PAN aseguró que los señalados en el video podrían perder su filiación al partido (Foto: Cuartoscuro)

“Se está demostrando en el video un acto de corrupción y ahora el Fiscal (Alejandro Gertz Manero) tiene que investigar, retomar el caso y sancionar a quienes hicieron todo esto”, declaró a Infobae México el senador de Morena, Salomón Jara.

Sobre la salida de Gutiérrez del equipo del gobernador Domínguez Servién, Jara indicó que “no basta con correrlo”. “Tiene que ser investigado e incluso si el gobernador de Querétaro tiene responsabilidad, debe llamársele también”, añadió.

Jara descartó que esta filtración, a una semana de que Lozoya demandara a Peña Nieto y a su mano derecha, el ex secretario de Hacienda Luis Videgaray como parte de su intento por reducir su propia sentencia, sea con motivos políticos. “El PAN y el PRI confunden lo que ellos hacían cuando gobernaban. Filtraban información para lograr dividendos políticos, actuaban con consigna política y ordenados por la oligarquía financiera”, completó.

Además, indicó que en el caso Lozoya deberán ser llamados a declarar, y en su caso ser juzgados y sancionados, Peña Nieto, Videgaray y también el ex presidente Felipe Calderón (2006-2012). “Si efectivamente son responsables de actos bochornosos de corrupción, tendrán que ir a la cárcel”, adelantó el senador morenista.

De acuerdo con Salomón Jara, los videos son una reivindicación histórica para el movimiento que encabeza AMLO (Foto: Saúl López/ Cuartoscuro)

Por último, Jara indicó que este tipo de información, que por fin sale a la luz, es una reivindicación para el presidente Andrés Manuel López Obrador y su movimiento, ya que desde las campañas presidenciales de 2012, su coalición había denunciado financiamientos ilegítimos y después la supuesta corrupción en la aprobación de las reformas estructurales de 2013 y 2014.

Hay una reivindicación histórica, a nuestro país lo estaban entregando, el poder estaba al servicio de unos cuantos, no para el pueblo

El actual mandatario mexicano, que consiguió el triunfo electoral en 2018, había dicho este lunes por la mañana, antes de la publicación del video de los supuestos sobornos, que, cuidando el debido proceso, los videos que Lozoya fuera a presentar se pudieran ver “en redes sociales y en la televisión convencional”, por el interés público del caso.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Videoescándalo: muestran a ex funcionarios del Senado recibiendo fajos de billetes de un supuesto ejecutivo de Pemex

Defensa de Emilio Lozoya rechazó que la familia haya publicado videos sobre presuntos sobornos

La denuncia de Lozoya contra Peña Nieto y Videgaray: del circo mediático a la ruta jurídica más viable para juzgarlos

De la incredulidad a los deslindes: así reaccionó el mundo de la política a las acusaciones de Emilio Lozoya