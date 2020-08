Con sana distancia y sin acompañantes: así será el examen de admisión a la UNAM

Si eres aspirante del Concurso de Selección Junio 2020, sigue las siguientes recomendaciones (Foto: Twitter / @UNAM_MX)

Si perteneces a los más de 150,000 estudiantes que terminaron el nivel medio superior y aspiran a entrar a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), debes de contemplar que, para prevenir brotes del nuevo coronavirus, la máxima casa de estudios implementó toda una serie de recomendaciones sanitarias que debes de cumplir al pie de la letra.

Para el Concurso de Selección Junio 2020 a nivel licenciatura, la UNAM especificó que “al llegar a tu sede y mientras estás dentro de ella, sigue estas recomendaciones sanitarias: utiliza siempre el cubrebocas, evita tocar superficies y usa gel antibacterial, usa el estornudo de etiqueta, no consumas alimentos en vía pública, evita tocarte la cara, guarda la sana distancia y procura que no se generen aglomeraciones alrededor de la sede, no podrás ingresar a la sede con teléfono celular, bolsa ni mochila, acuerda un punto de reunión con tu acompañante para encontrarse cuando termines tu examen”.

Estas recomendaciones van acompañadas de toda una logística extraordinaria para atender la emergencia por el SARS-CoV-2, por ejemplo, en esta ocasión el examen será aplicado en el Estadio Olímpico Universitario. Esta medida se toma porque es un lugar al aire libre, lo cual reduce el riesgo de contagio; asimismo, las dimensiones de dicha instalación permiten guardar la sana distancia entre cada alumno.

El examen será aplicado en el estadio olímpico universitario (Foto: Galo Cañas/ Cuartoscuro)

En este punto cabe recordar que esta medida no se hacía desde hace 33 años, pues era parte del protocolo de admisión desde 1969 hasta 1987 aplicar en el campo de los Pumas dicha prueba.

Otra medida que se aplicará es la de que los aspirantes lleguen solos al estadio. Es decir, para evitar aglomeraciones de personas, los jóvenes tendrán que ingresar sin sus padres o tutores.

Las medidas precautorias por parte de esta institución académica no son para tomarse a menos, pues el nuevo coronavirus sigue presente en México y sus estragos continúan deteriorando la calidad de vida en el país.

Hasta este lunes 17 de agosto, la Secretaría de Salud (SSa) informó, a través de la conferencia de prensa vespertina que se lleva a cabo todos los días en punto de las 19:00 horas, que llevan 525,733 casos confirmados acumulados y 57,023 muertes por COVID-19 en el país.

La Máxima casa de estudios espera más de 150,000 aspirantes a nivel licenciatura (Foto: EFE / Sáshenka Gutiérrez)

Asimismo, José Luis Alomía Zegarra, director de Epidemiología, señaló durante la lectura del reporte técnico COVID que se estima que 37,867 (7%) son pacientes activos o que presentaron los síntomas de la enfermedad en los últimos 14 días, lo cual representa a personas que potencialmente contribuyen a la transmisión del virus y una forma de evitar los contagios es evitando grandes aglomeraciones de personas.

La cantidad de aspirantes que se espera es siempre un poco mayor a la del año pasado. En 2019 se tuvo un registro de 153,776 personas en la llamada primera vuelta del proceso de ingreso y otros 70,080 en la segunda; lo cual da un total de 223,856 personas que presentaron el examen de admisión a la UNAM.

Respecto a la primera ronda en 2015, hubo 128,519 aspirantes; en 2016, 136,388; en 2017, 144,061; y en 2018, 149,164. Este incremento podría indicar que al estadio de CU podrían llegar más de 155,000 aspirantes; sin embargo, también se debe de contemplar el miedo que infunde la enfermedad misma y que esta percepción puede afectar en la cantidad de aspirantes que se presenten.

