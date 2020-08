López Obrador presentó a las tres representantes de los pueblos originarios candidatas al Conapred

Foto: Presidencia de México.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó sus propuestas a la dirección del Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred). Como ya lo había adelantado anteriormente, son tres mujeres indígenas.

“Me reuní con Claudia Morales, wixárika de Jalisco; Olga Santillán, tepehuana del sur de Durango y Mónica González, del pueblo Cucapá de Baja California. Están propuestas para la presidencia del Conapred. Son auténticas representantes del orgullo, la grandeza y el México profundo”, escribió en su cuenta de Twitter.

López Obrador ya había adelantado que propondría a una mujer e indígena, para tomar la dirección de la

del Conapred, tras la renuncia de Mónica Maccise.

“Que ese cargo lo ocupe una mujer indígena, basta de simulación”, expresó el mandatario en su conferencia matutina del 19 junio.

Maccise presentó su renuncia después del escándalo por la realización de un foro para hablar sobre racismo, en el cual invitó al comediante Chumel Torres.

“No, no estoy enterado”, dijo López Obrador sobre la versión de que fue la Secretaría de Gobernación la que pidió a Maccise su renuncia.

Días antes, Beatriz Gutiérrrez-Müller, esposa del mandatario, manifestó su molestia por la presencia del polémico youtuber, quien ha emitido en diversas ocasiones comentarios racistas, el evento organizado por Conapred.

La escritora exigió una disculpa por las supuestas agresiones racistas del youtuber en contra de su hijo menor de edad.

Tras la manifestación de Gutiérrez Müller, el foro fue cancelado y se desató un intenso debate sobre la propia existencia de la Conapred, criticada por el primer mandatario.

“Yo creo que cada quien es libre, siempre he dicho de decidir y lo más honesto es no estar ocupando un cargo si no se tiene afinidad con el proyecto que se está aplicando, eso es lo más honesto. Parece que sí (era este el caso)”, explicó López Obrador sobre la renuncia de Maccise.

Información en desarrollo...