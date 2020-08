López Obrador tundió a Calderón: “Si en seis años no se dio por enterado de lo que hacía García Luna, ¿de qué se preocupa?”

FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respondió este martes a los dichos del ex mandatario Felipe Calderón, y lo cuestionó sobre si sabía o no de los actos de corrupción y nexos de su quien fue su secretario de Seguridad, Genaro García Luna; le dijo que si no se dio por enterado de lo que hacía García Luna, pues no debe de preocuparse.

“Si Calderón no tuvo nada que ver, si García Luna actuaba por su cuenta, sí en 6 años no se dio por enterado de lo que hacía García Luna, pues qué se va a preocupar, debe de estar tranquilo, pero que no me eche la culpa a mi”, manifestó el mandatario mexicano.

Información en desarrollo...