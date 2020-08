“Hay presupuesto”: López Obrador aseguró que México tiene hasta 100,000 millones de pesos para adquirir vacunas contra COVID-19

Foto: Presidencia de México.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este martes que México tiene presupuesto suficiente para comprar las vacunas contra el COVID-19, en caso de ser necesario; informó que el rubro está contemplado en el presupuesto del año próximo.

“En el caso de tengamos que comprar las vacunas hay presupuesto”, indicó el mandatario mexicano.

López Obrador explicó que hay al menos una empresa que apoyará con las vacunas sin fines de lucro, además informó que hay 100 mil millones de pesos si el costo es elevado, 50 mil si es moderado y 25 si es bajo.

“Hay empresas, y esto lo celebramos, que van a poner la vacuna al servicio de la gente. Están diciendo que no va a tener propósito de lucro, es decir que no van a cobrar, las empresas, cuando menos una, esto nos lo ha informado el secretario de Relaciones Exteriores, que va a hacer los gastos mínimos, pero no va a ser con fines de lucro, pero aún comprandole el gobierno, va haber fondos suficientes.

Si cuestan mucho las dosis, tenemos una reserva hasta de 100 mil millones de pesos, si es un costo moderado hasta 50 mil millones, si es bajo hasta 25 mil millones de pesos, eso iría contemplado en el presupuesto”, señaló el presidente mexicano.

