“Volvería a saludar a la mamá del Chapo”: López Obrador respondió a Calderón

Foto: Presidencia de México.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respondió este martes a los dichos que el ex mandatario Felipe Calderón, en los que se refirió a las investigaciones en contra de Genaro García Luna quien fue su secretario de Seguridad Pública.

“Se volvió hacer una revisión porque no queremos que haya involucramiento, porque esto viene de tiempo atrás todos ellos se formaron en el CISEN, son historias negras. Se fueron formando todos estos policías, aplaudidos, reconocidos por los medios de información, no por todos desde luego, pero eran el ejemplo a seguir, y miren, ayer se enojó el presidente Calderón conmigo, ¿yo qué culpa tengo?, si no es conmigo es con el juez de Estados Unidos”, indicó el mandatario mexicano.

López Obrador dijo que él asume los costos de liberar al hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, explicó que su decisión se debió a que no quería que resultaran muertas decenas de personas, además de que dijo que si se volviera a encontrar a la mamá del Chapo, la volvería a saludar; pero retó al ex presidente a que diga todo lo que sabe sobre García Luna, el que fue su jefe de Seguridad.

“García Luna fue su secretario de Seguridad Pública y todos los que están siendo señalados ahora Palomino, Pequeño, hasta los premiaba. Que por qué saludé yo a la mamá de Guzmán Loera, la volvería a saludar si la encuentro a la señora, ahora ya no de mano porque no puedo, pero por qué no voy a saludar a una señora.

Que se liberó al hijo de Guzmán Loera pues sí, yo tomé la decisión porque no quise que perdieran la vida cientos de personas, eso lo asumo. Pero que él nos diga todo lo que sabe de García Luna, porque fue su secretario de García Luna”, enfatizó López Obrador.

