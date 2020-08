“Es importante pero no urgente”: la polémica carta que Lilly Téllez envió a Hugo López-Gatell

Lilly Téllez envió carta a López-Gatell para continuar tratamientos a 15 mujeres con cáncer (Video: Senadores PAN)

La senadora Lilly Téllez, del opositor PAN (Partido Acción Nacional), dio a conocer este jueves que buscó entregar una carta a Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, para solicitar que las autoridades continuaran con apoyos para un grupo de mujeres con cáncer que lo habían perdido por la desaparición del Seguro Popular.

“Quiero informar que el 29 de julio envié una carta al doctor Hugo López-Gatell Ramírez, secretario de Prevención y Promoción de la Salud”, expresó Téllez, que hasta abril fue parte del gobernante Morena, en conferencia de prensa virtual.

En esta carta le estoy pidiendo que se le dé la atención médica necesaria a 15 mujeres que les fue retirado su tratamiento de medicinas para la enfermedad que padecen, que es cáncer

La carta íntegra que Lilly Téllez envió a López-Gatell (Foto: Cortesía)

La carta, dirigida directamente al funcionario y firmada de puño y letra por Téllez, comienza así: “Como es de su conocimiento, al cancelarse el Seguro Popular se eliminaron recursos destinados a organizaciones que brindaban apoyo a la población para la atención de distintos padecimientos”.

Para ello, la legisladora solicitó el apoyo del subsecretario “para que se continúe otorgando la atención necesaria, así como las consultas, análisis, medicinas y terapias” a las mujeres que se atendían en la asociación civil Fundación de Cáncer de Mama, (FUCAM).

Se trata de seis mujeres del Estado de México, cinco de la Ciudad de México, dos de Veracruz, una de Oaxaca y una más de Hidalgo. “Recordemos que el Estado mexicano tiene la obligación de proteger el derecho a la salud de las personas. Gracias por su atención”, finalizó Téllez.

De acuerdo con Téllez, la oficina del subsecretario sólo recibe solicitudes relacionadas con la epidemia de COVID-19 (Foto: Cortesía Presidencia)

Sin embargo, la senadora acusó a las autoridades sanitarias del gobierno federal. “La envié a la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, en Lieja número 7, colonia Juárez, delegación Cuauhtémoc (en la Ciudad de México). Y para mi sorpresa se negaron a recibirla, esta carta se negaron a recibirla”, detalló.

De acuerdo con el relato de Téllez, el argumento que esgrimieron las autoridades fue que sólo reciben asuntos concernientes a la epidemia de COVID-19 que atraviesa el país. Y es que López-Gatell se convirtió, desde principios de año, en el portavoz oficial de la administración en ese tema.

“Dijeron que esta petición es importante, pero no urgente”, destacó la senadora panista. “Yo me preguntó si el doctor López-Gatell dio esta instrucción a sus oficinas en el sentido de no recibir nada que no sea relacionado con Covid, aunque sea un problema de cáncer”, aventuró.

Diversos colectivos y familias han reprochado al gobierno la falta de medicamentos contra el cáncer (Foto: Moisés Pablo/ Cuartoscuro)

La también periodista se cuestionó: “¿El doctor López-Gatell le está informando al presidente de estas peticiones que estamos haciendo, para reponer los tratamientos para el cáncer? ¿O ni siquiera le informa porque ni siquiera recibe las peticiones?”

Y es que, debido a la desaparición del Seguro Popular para la creación de Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), sobre todo por la falta de reglas de operación, ha llevado a los usuarios que necesitan atención médica a denunciar la escasez de estos servicios.

“Desde marzo, en Jalisco hay desabasto (desabastecimiento) de medicamentos oncológicos y en instituciones de seguridad social están postergando las citas. A una paciente la citaron hasta febrero para darle radioterapia”, denunció José Carlos Izaguirre, presidente de la Fundación Cómplices, que ayuda a pacientes con cáncer, a principios de junio.

López Obrador firmó con la ONU un convenio para adquirir medicinas y equipo médico más barato a finales de julio (Foto: Cortesía Presidencia)

Precisamente ante el desabastecimiento de medicinas y equipo médico, el Congreso mexicano legisló de manera extraordinaria la semana pasada una reforma a la Ley de Adquisiciones, misma que le permitirá al gobierno federal realizar compras de medicamentos a organismos intergubernamentales sin tener que hacer licitación pública.

Unas horas después, concretada la reforma, el presidente López Obrador anunció un acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para adquirir medicinas, equipos hospitalarios y futuras vacunas contra el COVID-19 por USD 6,800 millones.

El mecanismo, con el cual gobierno busca mejores precios y frenar la corrupción en el sector, quedó formalizado en un un convenio suscrito con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS). El mandatario mexicano aseguró que se busca poner fin a tres monopolios de las empresas farmacéuticas que controlaban 70% del mercado nacional.

