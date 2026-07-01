CD9 vs One Direction: la tendencia viral que hace referencia al próximo encuentro entre México e Inglaterra durante la Copa Mundial 2026

La comparación entre las dos boybands —una mexicana, una británica— se convirtió en tendencia en X (antes Twitter) a horas del cruce entre ambas selecciones. (Infobae/ @cd9/ @onedirection/ Instagram)

México e Inglaterra se enfrentarán el domingo 5 de julio en el Estadio Azteca en los octavos de final del Mundial 2026, un duelo que en redes sociales ya tiene nombre propio: “CD9 vs One Direction”.

La comparación entre las dos boybands —una mexicana, una británica— se convirtió en tendencia en X (antes Twitter) a horas del cruce entre ambas selecciones.

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El encuentro quedó definido este miércoles 1 de julio, cuando Harry Kane firmó un doblete en el último cuarto de hora para remontar el marcador y sellar la victoria de Inglaterra 2-1 sobre la República Democrática del Congo en Atlanta. La selección africana había tomado ventaja a los siete minutos con un gol de Cipenga y la mantuvo hasta el minuto 75.

México llegó a octavos con una victoria histórica

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Mexico v Ecuador - Mexico City, Mexico - June 30, 2026 Supporters of Mexico celebrate after Mexico won their game REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

El Tricolor, dirigido por Javier Aguirre, había asegurado su pase a esta fase el martes 30 de junio con una goleada 2-0 sobre Ecuador en el Estadio Azteca. Julián Quiñones abrió el marcador a los 22 minutos y Raúl Jiménez selló el triunfo nueve minutos después.

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Fue la primera victoria mexicana en una fase de eliminación directa en 40 años. La selección llega al duelo del domingo invicta, con cuatro victorias consecutivas y sin goles en contra durante el torneo.

El partido del 5 de julio, a las 18:00 horas del centro de México, será el último que el Mundial 2026 dispute en territorio mexicano. Se transmitirá por Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX Premium.

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Harry Styles, celebra enérgicamente en un estadio deportivo. Vistiendo una camiseta blanca, es levantado y abrazado por otro hombre. Varias personas están presentes, incluyendo un fotógrafo. La secuencia muestra la cobertura de un evento público. (X/@centralhshq)

La guerra de fandoms que revivió el Mundial

CD9 fusionó la pasión musical con el uso estratégico de entornos digitales para impulsar su popularidad juvenil en México. - (Instagram/@cd9)

La confirmación del cruce México-Inglaterra detonó de inmediato una ola de publicaciones en X que equiparan el partido con un enfrentamiento entre fandoms musicales. La lógica es simple: CD9 es la boyband mexicana más popular de la última década; One Direction, la banda británica que dominó las listas globales entre 2010 y 2016.

“El domingo van a jugar CD9 vs One Direction. Volvimos a la guerra de fandoms”, escribió la usuaria @Isa\_caneluki, con el hashtag \#SelecciónMexicana. La frase fue retomada por decenas de cuentas en cuestión de minutos, muchas de ellas citando el tuit original de Pop Base que anunciaba el cruce deportivo.

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Uno de los comentarios que más circuló fue el de @PaoBroer09: “El domingo tendremos un CD9 vs One Direction… a ver qué banda se queda con menos integrantes”, una broma que alude a la situación actual de ambos grupos.

Dos bandas marcadas por las bajas

(@onedirection)

CD9 nació en Ciudad de México en 2013 con cinco integrantes: Jos Canela, Alonso Villalpando, Alan Navarro, Freddy Leyva y Bryan Mouque. Firmaron con Sony Music México ese mismo año y llegaron al número uno en ventas en su país de origen. Tras una separación oficial en 2021, la banda anunció su regreso en 2024. Sin embargo, en marzo de 2026, Freddy Leyva y Bryan Mouque confirmaron su salida definitiva del grupo.

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One Direction se formó en Londres en 2010 dentro del programa The X Factor con Niall Horan, Liam Payne, Harry Styles, Louis Tomlinson y Zayn Malik. Vendieron más de 70 millones de discos en el mundo antes de entrar en receso indefinido en 2016. Zayn Malik abandonó la banda en 2015. El 16 de octubre de 2024, Liam Payne murió a los 31 años tras caer del balcón de un hotel en Buenos Aires.

La broma sobre “qué banda se queda con menos integrantes” apunta, entonces, a una realidad dolorosa: One Direction tiene un miembro fallecido, y CD9 ha perdido a dos de sus cinco fundadores originales en lo que va de 2026.

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Harry Styles, del estadio a las redes

Ayy ver a Harry Styles celebrando el gol de Inglaterra es una belleza, lástima que el domingo le tocará llorar cuando nuestro poderosísimo México los elimine. pic.twitter.com/MN5bwcHuns — ana⁴⁴ (@anapau_villa) July 1, 2026

La tendencia tomó otro giro cuando circularon videos de Harry Styles celebrando eufórico un gol de Inglaterra durante el Mundial. El exintegrante de One Direction se convirtió en personaje involuntario del meme, lo que amplió aún más el alcance de la comparación entre las dos boybands.

La cuenta Pop Base, que cubre noticias del mundo del pop en inglés, fue el punto de origen de la cadena viral: su tuit informando sobre el cruce México-Inglaterra fue citado repetidamente por usuarios hispanohablantes para añadir la etiqueta “CD9 vs One Direction” y sumar al chiste colectivo.

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