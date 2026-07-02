México

Reportan explosión de pipa en la México–Veracruz, a la altura de Hueyotlipan, Tlaxcala

El siniestro generó una columna de humo visible a varios kilómetros y afectaciones viales

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Se registra explosión.
Se registra explosión.

Se reportó la explosión de una pipa que transportaba combustible sobre la carretera federal México–Veracruz, a la altura del tramo Calpulalpan–Apizaco, en el municipio de Hueyotlipan, Tlaxcala.

El incidente ocurrió la tarde de este miércoles 1 de julio y generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia en la zona.

De acuerdo con información preliminar de Protección Civil estatal, una persona resultó lesionada, mientras que hasta el momento no se ha confirmado la existencia de personas fallecidas.

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En el lugar se registró una fuerte explosión que provocó una columna de humo negro visible a varios kilómetros, imágenes que fueron difundidas en redes sociales.

La circulación permanece afectada en el tramo carretero, mientras autoridades de los tres órdenes de gobierno desplegaron un operativo de atención y contención del siniestro.

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La gobernadora de Tlaxcala informó que se instaló una Mesa de Seguridad Permanente para dar seguimiento al caso y coordinar las labores de emergencia.

Información en desarrollo...

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