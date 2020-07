“Politiquería” e intento de “trato preferencial”: AMLO y López-Gatell critican actitud del PAN ante COVID-19

Foto: Presidencia de México.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, consideró como “politiquería y grilla”, las intenciones, que algunos senadores del partido Acción Nacional (PAN) han hecho públicas, de denunciar ante organismos internacionales al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, por el “mal manejo de la pandemia y negligencia”.

“Como lo hemos manifestado, desde el inicio de la pandemia mucha desinformación, mucha politiquería. No sólo durante la pandemia, desde antes, y va a concluir la pandemia -así lo deseamos, lo queremos, lo anhelamos- y va a seguir la politiquería porque se está llevando a cabo una transformación y, lo he dicho varias veces, cuando hay una transformación, se produce una reacción conservadora, los que no quieren que se den los cambios, los que quieren mantener al antiguo régimen, en este caso un régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios.

Entonces, son grupos que se sienten afectados porque se les quitaron sus privilegios, entonces hay esa oposición al gobierno”, indicó el mandatario mexicano.

López Obrador explicó que incluso se intensificarán dichas conductas, en la medida que se vaya acercando el proceso electoral del 2021.

“Y se va incluso a intensificar en la medida que se vayan acercando las elecciones en México porque, como es de dominio público, estos grupos han manifestado que quieren tener mayoría en el Congreso, incluso están convocando a unirse todos en contra de nosotros o de lo que representamos.

Por eso estas acusaciones que van a la ONU, que van a la OEA, que van a la Organización Mundial de la Salud, a todos los organismos internacionales a hacer acusaciones, pero no es más que politiquería, antes se le llamaba coloquialmente ‘grilla´”, aseveró el presidente.

El mandatario mexicano pidió no tomar en cuenta el “protagonismo sin fundamento”, de los que se quieren “montar en una tragedia”.

“Hay que tener también paciencia, no tomar en cuenta el protagonismo sin fundamento, irresponsable, porque se están queriendo montar en una tragedia. Es lo que hace la prensa amarillista, que quisiera que hubiese más muertos en México que en ninguna parte del mundo”, expresó López Obrador.

Por su parte, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, explicó que los gobernadores panistas que integran la autodenominada Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN), tenían la intención de tener un trato preferencial respecto a los demás mandatarios, y se han “sobredimensionado” las expresiones públicas sobre la cancelación de la reunión programada para el lunes pasado.

“Las expresiones públicas sobre esta cancelación también están sobredimensionadas, yo creo que se relaciona con lo que ya explicó con detalle el presidente.

No hay nada inusual. Los gobernadores de este grupo del Partido Acción Nacional han estado trabajando en sí mismos como un grupo un poco aparte de los demás gobiernos estatales en sus ámbitos de actividad política, siempre respetable, pero en la materia técnica pareciera como que fuera del consenso de la Conferencia Nacional de Gobernadores, que representa a los 32 mandatarias y mandatarios estatales, ellos tenían la intención de tener un trato específico por ellos autoidentificarse en un grupo de acuerdo al partido en que militan”, explicó López-Gatell.

El funcionario de Salud recordó que cada semana se reúne un grupo de trabajo que convoca conjuntamente la Secretaría de Gobernación con la Secretaría de Salud, y en consenso con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).

“Esto lo hemos platicado aquí muchas veces, en la tarde también, y revisamos distintos temas de interés nacional, originalmente era principalmente COVID cuando empezamos a sesionar semanalmente hace más de ocho semanas o siete semanas era COVID y uno de los elementos de especial interés era el semáforo de riesgo COVID”, indicó.

López-Gatell aseguró que se ha dado un trato respetuoso y equilibrado a los 32 estados sin importar el partido político que representa.

“La postura del Gobierno de México es un trato desde luego respetuoso, equilibrado e igualitario a las 32 entidades federativas, independientemente de quién es el mandatario o mandataria y cuál es el partido político que representa.

Entonces, insisto, la semana pasada que tuvimos en jueves esta conferencia, como la tenemos todas las semanas o casi todas las semanas, la Conago a través del titular de la Comisión de Salud, que es el gobernador Mauricio Vila, de Yucatán, planteó que sería bueno tener una reunión más detallada sobre el tema del semáforo, básicamente para dar oportunidad a que las y los mandatarios estatales tengan los elementos técnicos de mayor detalle que les permitan un reconocimiento más claro de cuál es la metodología técnica y científica de este semáforo. Nos pareció excelente, pero en eso se interpuso esta solicitud de una reunión específica para los gobernadores de este grupo que se autoidentifican, pues por su visión partidista”, indicó.

El subsecretario enfatizó en que no se pierde nada con la cancelación de la reunión con los gobernadores panistas, pues mañana habrá una reunión con la Conago.

“No hay nada perdido. Efectivamente, ayer no se concretó la reunión, pero este miércoles vamos a retomar la conversación con Conago, este jueves vamos a tener la reunión con Conago y seguiremos nosotros en el tema de salud con un trato igualitario y además un enfoque técnico de la materia de salud”, concluyó López-Gatell.

