“Por inepto, irresponsable y negligencia criminal”: Lilly Téllez amagó con denunciar a López-Gatell

Lilly Téllez amagó con denunciar a López-Gatell (Foto: Twitter/LillyTellez)

Lilly Téllez, senadora del Partido Acción Nacional (PAN), amenazó con denunciar a Hugo López-Gatell, subsecretario de promoción y prevención de la Salud. Esto, porque de acuerdo con la ex reportera de TV Azteca, el epidemiólogo ha incurrido repetidamente en actos de ineptitud, irresponsabilidad, negligencia y mentiras al presidente Andrés Manuel López Obrador, así como al pueblo de México.

La mañana de este martes 21 de julio, a través de su cuenta oficial de Twitter, la secretaria de la Comisión Jurisdiccional del Senado de la República aseguró que procedería contra el funcionario.

“Yo denunciaré a Hugo López-Gatell por inepto, irresponsable, por negligencia criminal. Le ha mentido a los ciudadanos y al Sr. Presidente. Estamos hartos de los políticos que solo piensan en salvar elecciones sin ver que la gente solo quiere salvar la vida y su trabajo”, escribió en la red social.

Ante esta publicación, lo esperable por parte de Téllez García es que acuda a las oficinas de la Secretaría de la Función Pública (SFP), a cargo de Irma Eréndira Sandoval, y promueva su denuncia, la cual debe manifestar fundamentos para acusar al doctor egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y argumentar con un recuento cronológico que valide sus aseveraciones.

Cabe destacar que el PAN, partido que acogió a la ex morenista, ha manifestado numerosas veces su inconformidad con el trabajo del subsecretario López-Gatell; sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha salido a la escena política paraa defender el desempeño del epidemiólogo y de toda la estrategia sanitaria promovida por la Secretaría de Salud (SSa).

“Como lo hemos manifestado, desde el inicio de la pandemia: mucha desinformación, mucha politiquería. No sólo durante la pandemia, desde antes, y va a concluir la pandemia y va a seguir la politiquería porque se está llevando a cabo una transformación y, lo he dicho varias veces, cuando hay una transformación, se produce una reacción conservadora, los que no quieren que se den los cambios, los que quieren mantener al antiguo régimen, en este caso un régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Entonces, son grupos que se sienten afectados porque se les quitaron sus privilegios, entonces hay esa oposición al gobierno”, ha dicho AMLO en defensa de López-Gatell.

Hugo López-Gatell, subsecretario de promoción y prevención de la salud, fue atacado, una vez más, por una integrante del PAN (Foto: Cortesía Presidencia)

De igual forma, Movimiento Ciudadano (MC), otro partido político perteneciente a la llamada oposición de la 4T, se adelantó a las amenazas y ya presentó su denuncia ante la SFP.

Este lunes 20 de julio, Clemente Casteñeda, coordinador nacional de MC, informó que su partido presentó una denuncia contra el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, ante la Secretaría de la secretaría que dirige Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, por supuesta “negligencia, falta de transparencia y omisiones durante el manejo de la pandemia”.

Jorge Álvarez, secretario general del partido color naranja, fue quien acudió a las oficinas y presentó el documento donde hacen sus señalamientos y los argumentan con declaraciones del servidor público contrastadas con el avance del COVID-19.

Movimiento Ciudadano promovió una denucnia contra López-Gatell (Foto: Cuartoscuro)

“La realidad por la que atraviesa el país ha dejado en claro que dicha estrategia implementada ha fallado, con severas implicaciones para la salud y la vida de las personas que residen en nuestro país [...] Este mal manejo de datos, y mal diseño de la estrategia para combatir la presente pandemia, ha provocado que el país ha supere a países como Francia”, acusaron los de MC en su denuncia respecto a la estrategia federal.

No se debe perder de vista que el nuevo coronavirus no ha dejado de avanzar en México. Hasta el más reciente corte, el lunes 20 de julio a las 19:00 horas, la SSa informó durante la conferencia vespertina que en el país hay un total de 349,396 casos acumulados y 39,485 decesos relacionados directamente con el SARS-CoV-2.

