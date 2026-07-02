Alito Moreno es reelecto presidente de la COPPPAL para 2026-2030

Alejandro Moreno agradeció la presencia de representantes de África, Asia y Europa en el anuncio sobre la presidencia de la COPPPAL. Crédito: X/@alitomorenoc

El presidente del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, fue elegido como Presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL) para el periodo 2026-2030, tras recibir el respaldo de 75 partidos políticos de 30 países de América Latina y el Caribe, de acuerdo con un mensaje que publicó este 1 de julio en su cuenta de X.

En el mismo tuit, Moreno agradeció “la compañía” de representantes de África, Asia y Europa y afirmó que, en conjunto, representan a “más de 500 partidos políticos del mundo”.

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“Asumo esta responsabilidad con el compromiso de seguir alzando la voz por la democracia, la libertad, el respeto al Estado de derecho y la defensa de las instituciones”, escribió el dirigente del PRI, quien también sostuvo que hay “tiempos que exigen liderazgo, cooperación y una posición firme frente a quienes buscan debilitar los contrapesos y limitar los derechos de las y los ciudadanos”.

El presidente del PRI afirmó que asume la presidencia de la COPPPAL con el compromiso de alzar la voz por la democracia y la libertad. Crédito: X/@alitomorenoc

Moreno señaló en la XLIII Reunión Plenaria de la COPPPAL que, desde esa presidencia, buscará “fortalecer la unidad entre las fuerzas democráticas del mundo”, impulsar el diálogo y construir acuerdos “que beneficien a nuestros pueblos”.

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“La democracia se defiende todos los días, con carácter, con convicción y con la decisión de nunca guardar silencio frente a quienes pretenden debilitarla”, añadió en su publicación.

Con esto, Moreno consigue otro periodo al frente de la COPPPAL, pues fue nombrado presidente de la organización en el 2019.

Alito Moreno acusa que integrantes de Morena viajan a Estados Unidos para entregar información

Alito Moreno dijo que existen “datos públicos y publicados” sobre personas “imputadas” que, según él, serían integrantes de gobiernos de Morena. Crédito: X @PRI_Nacional

El dirigente nacional del PRI, Alito Moreno afirmó el pasado 29 de junio que integrantes de Morena viajan a Estados Unidos para entregar información a autoridades de ese país, en medio de un nuevo choque político por un reportaje que sostiene que funcionarios mexicanos habrían buscado contacto con agencias estadounidenses para anticiparse a posibles investigaciones por presuntos vínculos con el narcotráfico.

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Ante medios, Moreno dijo que existen “datos que son públicos y publicados” sobre personas “imputadas” que, según él, serían gobernadoras, gobernadores, legisladores e integrantes de gobiernos de Morena en los últimos ocho años. También aseguró que ese escenario daría pie a más investigaciones.

El líder priista sostuvo, además, que algunas personas ligadas a Morena “ya tienen vínculos ya institucionales formales” con el gobierno y agencias de Estados Unidos. En su declaración, agregó: “Entonces, como, como se dice comúnmente, cuando el barco se empieza a hundir, las primeras que saltan son las ratas y yo creo que entre ellos se van a empezar a echar culpas”.

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Moreno afirmó que, ante ese panorama, señaló que “tendría que ser un gobierno, que no es el Gobierno de México, quien haya investigado y quien verdaderamente sancione y castiguen a todos estos narcopolíticos de Morena”.

Según The New York Times, al menos una docena de funcionarios electos en México, entre ellos gobernadores y legisladores, muchos del partido gobernante, se habrían acercado a autoridades de Estados Unidos para intercambiar información sobre otros políticos. La publicación ubicó esos contactos después de que el gobierno de Donald Trump acusó a 10 funcionarios mexicanos, en activo y retirados, de colaborar con organizaciones del narcotráfico.

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La presidenta electa Keiko Fujimori recibe al senador Alejandro Moreno en Lima para dialogar

El encuentro abordó la coyuntura política regional y la necesidad de mantener canales de comunicación entre partidos de América Latina. (Foto: X/@cobras_santiago)

Keiko Fujimori recibió el pasado 26 de junio a Alito Moreno en Lima, Perú, para dialogar sobre la relación entre Perú y México, la cooperación política en América Latina y la defensa de la transparencia electoral, en un momento en que la lideresa de Fuerza Popular se encaminaba a la presidencia peruana con 99.8% de los votos contabilizados y su equipo prepara la transición.

Según Andina Noticias, el encuentro se realizó en el local partidario de Fuerza Popular, donde ambas delegaciones intercambiaron posturas sobre la coyuntura política regional y la necesidad de mantener abiertos los canales de comunicación entre fuerzas políticas de distintos países de América Latina.

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En esa conversación también se abordaron asuntos ligados al proceso electoral peruano y al papel de los actores encargados de fiscalizar el voto ciudadano. Uno de los puntos centrales fue reforzar los mecanismos institucionales que garantizan la transparencia electoral y el respeto a los resultados oficiales emitidos por los organismos competentes.