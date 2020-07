Un ex político de Chiapas murió por Covid y encarcelaron al médico que lo trató

El médico especialista, Gerardo Vicente Grajales Yuca fue detenido y encarcelado por presunto “abuso de autoridad” en Chiapas, luego ser acusado por la hija de un exdiputado y exlíder de un partido político local luego de su fallecimiento derivado de coronavirus.

El exfuncionario de nombre Miguel Arturo Ramírez López falleció en el Hospital de Especialidades Vida Mejor del Instituto de Seguro Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH) luego de contagiarse de COVID-19.

Ramírez López fue presidente municipal de Solosuchiapa y posteriormente ganó las elecciones como diputado local y federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Además, en 2016 se desempeñó como coordinador de la zona norte por parte del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y asumió el cargo de diputado local en el Congreso de Chiapas a través de el Partido Acción Nacional (PAN) y fue líder del partido Mover a Chiapas.

La hija del fallecido Karen R. procedió legalmente contra el urgenciólogo 10 días después del fallecimiento del político chiapaneco, adjudicando ante la fiscalía del estado negligencia médica contra Grajales Yuca.

Ante la orden de aprehensión por la posible comisión del delito de abuso de autoridad contra el médico, que fue confirmada a través de la Fiscalía de Combate a la Corrupción el pasado domingo, el Comité Ejecutivo de la Sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud manifestó su rechazo a través de un comunicado.

En el documento manifestaron que desde tiempo atrás existe la denuncia por el desabasto de medicamentos e insumos para la atención de diferentes padecimientos, ante la omisión y negligencia de las autoridades, además reiteraron el respaldo a la familia de Grajales Yuca.

Antonio Juárez Navarro, abogado del médico, explicó a medios locales que el paciente con Covid-19 no contaba con seguridad social por lo que se le pudo haber negado el servicio, sin embargo no fue así, se le atendió y el instituto no contaba con medicamentos, por lo que diferentes médicos tratantes pidieron a los familiares medicamentos.

Juárez Navarro dijo que ellos ahora van a denunciar por tráfico de influencias, debido a que el pasado 18 de julio la familia del fallecido denuncian y el 24 de julio se gira la orden de aprehensión, “no hubo derecho de audiencia” y dijo que fue muy rápido para que se pudiera dar una orden de este tipo.

Dijo que también existe la teoría de que esto pudiera ser una venganza para el médico, debido a que es “luchador social, el doctor lo quieren mucho porque ayuda muchos”, refirió su abogado.

Marcharon para exigir su liberación

Este martes cientos de trabajadores de la salud marcharon en Tuxtla Gutiérrez para demandar la liberación del médico Gerardo Vicente Grajales Yuca, Jefe de Urgencias y Medicina Crítica, de dicho nosocomio.

Con cubrebocas, vestidos de blanco y guardando la sana distancia, los manifestantes expresaron su apoyo al Grajales Yuca. “A los buenos médicos de les reconoce”, escribieron en una de varias cartulinas.

“Su delito es haber salvado la vida de cientos de chiapanecos”, dijo una de las manifestantes antes de que comenzara la marcha. “Libertad, libertad, libertad”, corearon los trabajadores de la salud durante la caminata que duró más de una hora, desde el oriente hasta el centro de la capital.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Agredieron a una enfermera por miedo al Covid-19: fueron detenidos por tentativa de homicidio

Médicos y enfermeras: ¿por qué los vemos como enemigos?

“¡Déjenme pasar!”: familiares de un muerto de coronavirus agredieron a médicos del IMSS Azcapotzalco

Coronavirus en Jalisco: agredieron con agua caliente as un enfermero