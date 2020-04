El estado del sistema de salud mexicano es deficiente. Respecto a los pacientes, la atención médica que reciben no es de la mejor calidad debido a que las instituciones de salud presentan problemas de capacidad instalada: insuficiencia de equipo, de medicamentos, de personal médico y de infraestructura. En lo concerniente al personal, este se enfrenta a problemas propios de una administración pública anquilosada, penetrada por la corrupción y con demasiadas resistencias. En relación con la administración interna, no olvidemos que recién en enero de este año el gobierno federal consumó una reforma estructural al sistema de salud, por lo que todavía no hay plena claridad en sus mecanismos de operación y financiamiento. Aunado a estos factores intrínsecos, el contexto actual es inédito: el sistema enfrenta una pandemia como no ocurría en cien años y de la que aún sabemos poco. Todas estas variables son condiciones para que –como se ha puntualizado en un informe reciente– las próximas semanas sean críticas y el sistema de salud enfrente una fuerte presión externa en condiciones internas de “debilidad extrema”.