“Siempre guapo Familia, amigos y vecinos, hoy 4 hombres y 2 mujeres me golpearon porque su familiar murió por Covid19, desde el lunes no lo ven porque está aislado y por la misma razón el paciente tiene un protocolo a seguir, no se entrega así, no tendrás tiempo para despedirlo, no es como otro fallecido, tiene que ser incinerado, ¡no lo volverás a ver si muere dentro de un hospital! esto nos espera?”, escribió acompañando su imagen.