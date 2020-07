Usuarios de redes sociales dijeron “adiós” a uno de los restaurantes más emblemáticos de San Ángel

El Sanborns de San Ángel cierra sus puertas tras casi 60 años de operación (Foto: Archivo)

Ante la crisis económica derivada de la contingencia sanitaria por el coronavirus, gran cantidad de negocios de todos tipos y tamaños se ven amenazados de cerrar sus puertas ante la imposibilidad de seguir sosteniendo su operación; y aunque ya se permite que los restaurantes continúen con un reducido porcentaje de su capacidad total, en muchos casos esta medida parece no ser suficiente.

La tarde de este domingo se ha viralizado la noticia de que el restaurante tienda de la cadena Sanborns, sucursal San Ángel, ubicado en la esquina de Insurgentes y Avenida de La Paz, en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México, se suma a la lista de afectados probablemente por esta situación.

Aunque no existe al momento ningún comunicado oficial que dé detalles sobre el cierre del local, algunos reportes aseguran que se trataría de la insostenibilidad del negocio derivada por la pandemia.

El periodista Javier López refiere que el cierre de la sucursal se debe a la falta de apoyos por parte del gobierno federal, declaración que ha propiciado que los usuarios de redes sociales se cuestionen cómo uno de los hombres más ricos del mundo necesitaría apoyos de gobierno, especialmente cuando Carlos Slim, propietario de la cadena, no se ha pronunciado sobre requerir dicha ayuda.

Mientras se da a conocer cuál es el verdadero motivo de la cierre, en las redes sociales los usuarios lamentan la medida y rememoran anécdotas ocurridas en el inmueble que, según el analista Roberto Fuentes Vivar, ha cerrado para siempre; éste reportó que el sitio ye fue desmantelado y que la fachada ya no ostenta el letrero de Sanborns que se mantuvo por décadas en el restaurante que fue testigo de innumerables reuniones de personajes de la literatura, la política, la farándula y la filosofía en México.

Sanborns se encuentra dentro del conglomerado Grupo Carso y hasta 2019 aportaba el 50 por ciento de los ingresos totales de éste (Foto: Archivo)

Según Fuentes, en las mesas de su café se reunieron artistas, intelectuales, estudiantes y activistas y se fraguaron movimientos sociales como las revueltas de 1968, la lucha por los derechos de las mujeres y la comunidad LGBT, incluso el actual presidente Andrés Manuel López Obrador junto con otros que lo acompañaron a crear Morena se reunieron ahí; desde priístas que se sentaban a planear sexenios, hasta panistas que apoyaron a Manuel J. Clouthier o a Diego Fernández de Cevallos, por citar ejemplos.

Ubicado frente al parque de La Bombilla, los habitantes del sur de la Ciudad de México verán cerrar las puertas de uno de los comercios más icónicos de la segunda mitad del Siglo XX.

“Se construyó, presumiblemente en 1962, el Sanborns San Ángel. Hoy ya quitaron del inmueble el letrero de Sanborns. El interior está desmantelado. Y los tecolotes que lo caracterizaron volaron hacia otras latitudes, Ya no volverá abrir y los vecinos, desde los valet parkings, hasta el vendedor de periódicos ubicado en la acera, casi enfrente de la puerta, muestran incertidumbre.

No saben qué va a pasar. Lo único cierto, dicen es que ‘Sanborns San Ángel ya cerró para siempre. Fue, por lo menos para mí, uno de los cuatro Sanborns icónicos de la ciudad de México, junto con el de los Azulejos, el del ángel de la Independencia y el de Lafragua. De ellos, tres han cerrado sus puertas definitivamente y sólo queda el más conocido de todos, el de la foto de Zapata y Villa, en el centro histórico.‘, escribe Fuente Vivar en su texto Réquiem por Sanborns San Ángel.

Algunos usuarios puntualizaron que lo lamentable será el número de personas que quedará sin empleo tras el cierre del negocio y el apoyo que les dé Grupo Carso (Foto: Archivo)

“Por sus escaleras centrales y por sus sillas pasaron todos (o casi todos) los personajes importantes de la segunda mitad del siglo XX y de las primeras dos décadas del XXI. Lástima que hoy, ya desmantelado desapareció el sabor de los movimientos sociales más importantes de más de 100 lustros, para dar paso al aroma del polvo y del concreto. Hoy, huele y sabe a olvido.

¿Cuántos intelectuales, maestros universitarios, estudiantes, obreros, en sus épocas de vacas flacas no leyeron (o hasta robaron) un libro en Sanborns San Ángel? ¿Cuántos no pasaron horas sentados ante una taza de café, ante la mirada molesta de la mesera que esperaba impaciente su retirada? ¿Cuántos universitarios no acudieron a sus baños, siempre buenos anfitriones? ¿Cuántas historias no se quedaron en sus paredes?”, reza el texto publicado en Al momento.

“Sanborns no era un café más, era el café a donde iba todo el México institucional a desayunar", Carlos Monsiváis (Foto: Archivo)

Decía Carlos Monsiváis, según el libro sobre los 100 años del restaurante de los tecolotes: “Sanborns no era un café más, era el café a donde iba todo el México institucional a desayunar. Recuerdo haber visto a Novo, a López Mateos, a Tamayo… Sanborns representaba la combinación de un México que quiso americanizarse con el México de las instituciones. Era un sitio de encuentro con atmósfera de respetabilidad”. Así fue Sanborns de San Ángel

Ante la noticia, gran cantidad de reacciones aparecieron en las redes sociales, algunas de añoranza, otras de asombro, y también las hubo generando suspicacia en torno a la verdadera razón detrás del cierre.

“Qué triste, pasé gran parte de mi niñez ahí. Mis Papás me llevaban con mucha frecuencia, quedaba muy cerca de casa. Sanborns San Ángel, el Globo de av. La Paz y la juguetería Ara frente a plaza Relox en Insurgentes eran mis places to go. Prehistoria, lo sé”, “Dudo que necesitaran apoyo, pero igual duele. Cuando tocaba en el desparecido Grillos, a fines de los 80, principios de los 90, era uno de nuestros lugares habituales. Esperemos que no sea más bien jugada inmobiliaria para hacer alguna plaza o edificio gacho”, “Tratándose del grupo CARSO, dudo mucho que sea por falta de plata. Al igual que el Churchill, seguramente se trata de un negocio inmobiliario. Será mucho más rentable una torre o un centro comercial que un Sanborns”, expresaron los cibernautas.

Al lado de otras marcas como Sears, Sanborns ganó fama en todo el territorio nacional y se convirtió en una gran fuente de ingresos de Carlos Slim (Foto: Archivo)

“Entiendo la nostalgia de que cierren un lugar con el que uno tiene historia, aunque sea un Sanborns, pero no jodan con eso de que necesitaba ayuda. Ayuda necesitan las meseras y el resto del personal que son explotadas por Grupo Carso y Carlos Slim”, “Leo con mucha nostalgia que cerró el Sanborns de San Ángel. ¡Si esas paredes hablaran! Me da nostalgia pensar en la Ciudad que encontraremos cuando termine este encierro. Pinche virus”, “Ese Sanborns en particular llevaba años vacío, muy poca gente iba, lugar problemático para estacionarse. No contaba con estacionamiento, era enorme y rodeado de mejores lugares para comer. Fácil dejó de ser negocio hace años para Slim.”, fueron sólo algunas de las reacciones en redes sociales.

