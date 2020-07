Javier Corral quiere utilizar la "Nómina Secreta" de César Duarte con fines electorales, señaló Jaime García Chavez (Foto: Reuters)

Derivado de la detención de César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, en Miami, Florida, Infobae México decidió consultar a una de las voces mejor informadas al respecto: Jaime García, un activista chihuahuense cuyo trabajo lo precede en cuanto al caso de Duarte Jéquez y sus presuntos actos de corrupción y desvío de recursos para favorecer electoralmente al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En la primera parte de la entrevista, García Chávez explicó el riesgo que corre el caso derivado de su planteamiento en Estados Unidos, donde especificó que, con base en la Ley de Extradición, en caso de que todas las acusaciones en contra del ex gobernador no quedan asentadas, no podrá ser juzgado en México por esos cargos y esto tendría un “efecto purificador”.

En esta entrega, el abogado egresado de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez nos puntualiza cómo este caso podría estar siendo capitalizado en materia electoral por Javier Corral para dejar a Gustavo Madero al frente del gobierno del estado.

Jaime García Chávez es un abogado y activista que ha manifestado su animadversión contra César Duarte (Foto: Twitter@LaOpcion)

-Ahora, con la presentación de la llamada “nómina secreta” y el involucramiento de Marú Campos en ella, ¿Se puede abrir un nuevo caso contra Duarte una vez que llegue a México?

-Yo pienso que con lo que se ha acumulado allá ya sería suficiente, pues todo aquello basta para administrar justicia y dar con los cómplices de Duarte, como Maria Eugenia Campos, Cruz Pérez Cuellar, Pável Aguilar, algunos pelados de la iglesia católica y algunos periodistas, en fin. Todo eso más bien son causas locales en contra de gente que goza de impunidad aquí en Chihuahua. Ya no sería tanto para efectos de ir a perseguir a Duarte sino a perseguir aquellos que Duarte salpicó con su corrupción durante su gobierno.

Yo no tengo dudas que María Eugenia Campos, del PAN, que Cruz Pérez Cuélla, de Morena, y otros, recibían ese dinero, de hecho, hay un expediente que yo conozco de ese tema, no lo tramité porque quedó en manos de Javier Corral.

Aquí hay una cosa mucho muy importante; se está tratando válidamente de abrir esta nómina secreta, darle un encausamiento penal, pero el que daba el dinero no se señala para nada y es Jaime Ramón Herrera Corral que era el secretario de Hacienda. Él era quien entregaba el dinero a Maria Eugenia Campos, a Cruz Pérez Cuellar, a Pavel Aguilar, a los curas de la iglesia católica,

Ese es uno de los sujetos activos de los delitos que Javier Corral está dando a conocer con una justicia selectiva para descarrilar candidaturas, es válido que lo haga, pero que en primer lugar privilegie la lucha contra la corrupción, caiga quien caiga, y si en la caída se arrastran candidaturas, qué mejor, porque Chihuahua no quedaría en tan malas manos como los que están ahora en el ojo público, en el escándalo de la nómina secreta.

María Eugenia Campos Galván, del PAN, es investigada por recibir dinero de César Duarte, del PRI (Foto: Twitter@elcapitantigre)

-El desempeño de Javier Corral, en relación con la Procuraduría, ¿Lo ve que tenga fines electorales o no?

-Yo soy conocedor de la lucha anticorrupción en el campo teórico y práctico, y sé que que la lucha contra la corrupción es una lucha horizontal que recorre toda la sociedad, lo mismo puede estar el millonario que el humilde en esa lucha contra la corrupción. El punto es que lo principal es combatir la corrupción y como consecuencia de eso puede haber trascendencias que permeen en lo político, pues a una persona que se le castiga por hechos de corrupción pública, prácticamente desaparece de la vida pública. Es decir, ya no se levanta como candidato. A lo mejor en la iniciativa privada logra hacer sus negocios y demás, pero ya va a ser muy difícil que dirija un partido o que aspire a un cargo público. ¿Por qué Corral, si conocía la nómina secreta desde antes de entrar al gobierno y que quizás con nueva información la corroboró siendo gobernador, por qué hasta ahora lo hace? Yo no digo que no esté bien que lo haga, más vale tarde que nunca, pero se mancha la lucha anticorrupción de un interés privilegiado porque para nadie es desconocido que Javier Corral tiene como su enemiga política a María Eugenia Campos, yo sé de esa enemistad, ya tiene 15 años o más. También con Cruz Pérez Cuellar, a quien le disputó una senaduría, se la ganó en la mesa, no se le ganó en el campo de batalla, es su compadre, Pérez Cuellar es compadre de Javier Corral, le bautizó un hijo, y además presumía su compadrazgo antes de pelear. Ahora, pues él quiere fundamentalmente descarrilar sus aspiraciones políticas.

En el centro de la foto: Gustavo Madero, senador del PAN, intenta evitar que Rosario Piedra Ibarra tome protesta como Titular de la CNDH (Foto: Cuartoscuro)

-¿Qué partido quedaría, pues María Eugenia Campos es del PAN?

-El gobierno actual es de Javier Corral, del PAN, la asociación chihuahuanse se nos hizo muy compleja, no podemos augurar un resultado holgado para nadie, pues obviamente estando el PAN en el poder y con una mayoría en el congreso, es obvio que las oposiciones van a tratar de desbancar y creo que el encontronazo político electoral será entre el PAN y Morena.

Aquí tenemos un PRI prácticamente desmantelado, y el resto de los partidos no significan gran cosa. También hay dos gobiernos independientes el de Juárez, la principal ciudad, es uno de ellos. No sabemos si vayan a avanzar en candidaturas independientes o las haya independientes al margen de estas dos figuras, pero hoy por hoy, no se puede hacer un pronóstico.

Al respecto, Corral ha metido el ingrediente de hablar de la nómina secreta, precisamente, cuando se está decantando la decisión de quién va a ser el candidato posible en el PAN, con María Eugenia Campos o con posiblemente, que yo lo veo imposible, Cruz Pérez Cuellar en Morena.

Corral tiene un interés político específico: descarrilar esas dos candidaturas. ¿Tiene elementos para hacerlo? Sí, ¿Más vale tarde que nunca? Sí, pero eso le da un ingrediente particular a la lucha contra la corrupción y la tiñe de política en primer lugar y, en segundo lugar, el lado criticable a Corral, de su interés por entregarle la gubernatura a Gustavo Madero Muñoz (Presidente de la Comisión de Economía en el Senado de la República y ex presidente nacional del PAN). Madero es un potentado económico aquí del estado de Chihuahua, con orígenes del porfiriato, su familia viene del siglo XIX, empoderada económicamente, es un hombre estructuralmente de derecha que le interesan los negocios y aprovechar su poder político para sus negocios, a esa persona Javier Corral quiere dejar establecida en el gobierno local de Chihuahua a partir de la elección del 2021.

