Fiscalía Estatal investigó a alcaldesa de Chihuahua por presuntos vínculos con César Duarte

detenido César Duarte (Foto: Twitter@_frankyJalisco_)

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE) armó una investigación contra María Eugenia Campos Galván, presidenta municipal de Chihuahua, capital del estado con el mismo nombre, por presuntamente haber recibido depósitos del ex gobernador César Duarte Jáquez, ahora detenido por autoridades estadounidenses.

De acuerdo con Javier Corral, actual gobernador de la entidad, el ex gobernador tenía una nómina secreta que alimentaba una red de corrupción que los protegía de la justicia mexicana.

“Todos los casos incluido éste, conocido como la nómina secreta, con la que Duarte fue tejiendo una red de protección de aliados estratégicos en distintos sectores, que operaba mediante la entrega de dinero en efectivo a un cúmulo de actores de la vida política, social, religiosa, empresarial, partidista, de Chihuahua, está en manos de la Fiscalía General del Estado”, dijo Corral Jurado.

Javier Corral, actual gobernador de Chihuahua, explicó los avances de la investigación (Foto: EFE / Shenka Gutiérez)

Ante esta investigación, el gobernador por parte del Partido Acción Nacional (PAN) adelantó que la fiscalía actuará en tiempo y forma conforme avanzan las pesquisas y testimonios, mismos que vienen de gente cercana a la alcaldesa, también panista.

“Este es un tema que la Fiscalía va a desahogar, es un asunto que la Fiscalía determinará en sus tiempos, en sus formas y lo que corresponda en cada caso, ya varios de los implicados en este tema han acudido a la Fiscalía General del Estado, hasta donde tengo entendido, ya a generar su testimonio o su declaración sobre estos casos. De hecho, colaboradores muy cercanos a la alcaldesa, hasta donde tengo entendido, ya han ofrecido un testimonio o una versión de estos asuntos”, afirmó.

María Eugenia Campos Galván, alcaldesa de Chihuahua (Foto: Twitter / @ChihuahuaNot)

Durante una conferencia, el mandatario estatal fue cuestionado si la fiscalía ha sido utilizada como instrumento con fines electorales, pues se presumía que la alcaldesa se perfilaba como sucesora de Corral, a lo que el egresado de la Universidad de Occidente respondió que:

César Duarte gobernó Chihuahua de 2010 a 2016 (Foto: Reuters / Jose Luis González)

“Niego categóricamente la afirmación, tanto de la Alcaldesa como de nuestro ex presidente estatal del partido, Mario Vázquez, en el sentido de que usamos la Fiscalía General del Estado para la sucesión o para controlar la sucesión, esto es absolutamente falso, es calumnioso, porque yo no soy el responsable de las conductas que asumieron otras personas, cada quien tiene que hacerse cargo de las consecuencias de su propio actuar [...] Y porque yo tampoco he definido, ni planeado, ni decidido los tiempos en los que se ha producido el inicio del proceso de extradición del ex Gobernador del Estado, pero en breve estará acá, y por supuesto que podrá compartir, si así él lo quiere, toda la información con relación a ésta, la nómina secreta, que no era ningún complemento de apoyo legislativo ni tampoco formaba parte de un programa de apoyos sociales, no es así; era una nómina que él directamente manejaba a través de la Secretaría de Hacienda y que se llevó la información cuando dejó la gubernatura”.

En referencia a la pertenencia al mismo partido político, Javier Corral refirió´que se trata de la corrupción duartista, misma que no está relacionada con él o el PAN y la investigación no se detendrá hasta que se imparta justicia.

“No habrá negociación alguna porque nosotros no tenemos compromisos oprobiosos con nadie ni acuerdos inconfesables. No me importa si en esa red de corrupción haya líderes sociales, empresariales, religiosos o incluso miembros de mi propio partido”.

El ex gobernador de Chihuahua enfrentara la justicia en México (Foto: Archivo)

Ante estas insinuaciones, el gobernador Corral recalcó su respeto a la división de poderes y aseguró que la fiscalía seguirá sus investigaciones de manera imparcial. Asimismo, confía que la institución aclarará las distintas versiones que existan entorno a este caso.

“Sobre si hay o no elementos en este tema, pues ya que la Fiscalía lo diga, hay muchas versiones. La propia Alcaldesa ha dado sobre este tema. A mí mismo me ha dado una versión que, por cierto, no coincide con lo que públicamente ahora se conoce [...] Pero a grupos de empresarios y a otros actores, ella ha explicado cómo recibió ese dinero y para qué fue ese dinero, es su verdad contra las investigaciones que se realizan, pero eso no lo va a definir el Gobernador, eso lo va a definir el Ministerio Público, los fiscales y luego los jueces serán los que determinen si en eso hay una causa que amerite una sanción”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

César Duarte fue detenido en Florida; era buscado en 190 países

Las ostentosas propiedades de César Duarte están en subasta del gobierno de Chihuahua

La Coparmex calificó a César Duarte como “el mejor gobernador de la historia”... en 2012