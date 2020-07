La Coparmex calificó a César Duarte como “el mejor gobernador de la historia”... en 2012

La Coparmex calificó a César Duarte como “el mejor gobernador de la historia” (Foto: Reuters / Jose Luis González)

El ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, alguna vez fue referido por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) como “el mejor gobernador de la historia”.

Corría el año 2012 cuando Alberto Espinosa, miembro del Consejo consultivo, Comisión Ejecutiva y Oficina de la Presidencia de la Coparmex, realizó dicha aseveración.

De acuerdo con una publicación de El Soberano, el contexto en el que se dio esa declaración fue cuando habían elecciones internas de la confederación y el empresario se refería a la historia de Chihuahua, no a la de todos los gobernadores de México.

En el portal de Global Assurance, se especifica que Espinosa Desigaud cuenta con más de 40 años de experiencia en el área, egresado de la Universidad Autónoma de México, con licenciatura en Administración. Diplomado en Excelencia Ejecutiva por el Stephen Covey Institute y diplomado en Alta Dirección por el IPADE. Certificación de Master Financial Professional (MPF) por la American Academy of Financial Management.

Alberto Espinosa Desigaud, ex líder de la Coparmex (Foto: Cuartoscuro)

Además de haber sido presidente la Coparmex, presidió el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), fundó la Fundación para el desarrollo Regional y la Competitividad (FUNDECO), fue reconocido como empresario del año en 2015 por la confederación que alguna vez presidió y administrador del año en 2011 por el Colegio Nacional de Licenciados en Administración.

Contrastantemente, la Coparmex, ahora dirigida por Gustavo de Hoyos, celebró la detención del ex gobernador en EEUU. Específicamente, Jorge Cruz Camberos, líder chihuahuense de la organización patronal refirió que:

“La detención del ex gobernador César Duarte Jáquez representa uno de los pasos más contundentes de los últimos años en el combate a la corrupción en Chihuahua y el país”.

Momento de la detención de César Duarte en EEUU (Foto: Twitter / @_frankyJalisco_)

También reconoció que esto pudo ocurrir gracias al esfuerzo de Javier Corral, actual gobernador de la entidad y acotó que ahora toca al poder judicial proceder con apego a derecho para la implementación correcta de justicia.

“Ahora toca al Ministerio Público presentar las pruebas de cada uno de los delitos que se le imputan al ex gobernador; no queda claro que estaba prófugo porque no respondió a ninguno de los citatorios hechos por los jueces, pero estamos seguros de que es uno de los procesos legales más emblemáticos de los últimos tiempos”, aseguró.

Respecto a lo afirmado por la Operación Justicia para Chihuahua, promovida por el gobernador Corral, César Horacio Duarte Jáquez enfrenta al menos 11 órdenes de aprehensión por su presunta responsabilidad en delitos de peculado, desvío de recursos en agravio al estado de Chihuahua con fines electorales y endeudamiento de la entidad por miles de millones de pesos. Cabe recordar que todos los ilícitos de los que se les acusa ocurrieron durante la administración federal del también priista Enrique Peña Nieto.

Javier Corral, gobernador de Chihuahua, interpuso las denuncias contra Duarte (Foto: EFE / Shenka Gutiérrez)

Al finalizar la gestión del abanderado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), se dejó una deuda pública de 48,000 millones de pesos, hubo una afectación al erario local por 6,000 millones de pesos y tiene un caso abierto por desvíos de recursos del estado con fines electorales para favorecer al partido al que estaba afiliado desde 1977 por 250 millones de pesos durante 2015.

El pasado 10 de julio Duarte compareció por primera vez ante una Corte Federal en los Estados Unidos. De acuerdo con el portal Milenio, en la audiencia que duró apenas 10 minutos, el hombre solo fue enterado de la orden de extradición en su contra por un presunto desvío de más de 96 millones de pesos, de junio de 2011 hasta noviembre de 2014.

Además la jueza federal que llevó la audiencia le negó la oportunidad de seguir su proceso judicial en libertad. La corta audiencia de debió a la petición de sus abogados de prorrogar la misma para preparar mejor la defensa.

