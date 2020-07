De agresor a víctima; esta es la versión de Rolando sobre el enfrentamiento de Parque Hundido

Rolando "N" señala que fue la mujer quien inició la agresión y que el solo reaccionó en defensa propia (Foto: Facebook@Claudia Revilla)

El pasado 10 de julio, una mujer identificada como Claudia Revilla denunció en sus redes sociales una agresión en Parque Hundido en la que fue presuntamente la víctima. Una semana después, la versión de Rolando “N”, el presunto agresor ha salido a la luz, señalando que actuó en defensa propia tras ser atacado física y verbalmente.

Según lo que narró la mujer a través de su cuenta de Facebook, Rolando “N” supuestamente la había alcanzado en la pista de corredores para darle un puñetazo, causándole lesiones en la cara, a la altura del pómulo izquierdo.

Además, aseguró que ya la había agredido en otra ocasión, pues éste obligaba a mujeres que alcanzaba en la pista de corredores a que se apartaran y le dejaran el paso libre.

Sin embargo esta versión ha sido puesta en tela de juicio con las declaraciones públicas de Rolando “N”, un artista visual que ha vivido en la zona de Parque Hundido con su pareja por casi 18 años.

Claudia Revilla hizo la denuncia en redes sociales, perfilando Rolando como un agresor de mujeres (Foto: Facebook@Claudia Revilla)

Esta es su versión

“Quiero aclarar que las denuncias en mi contra son totalmente falsas, ya que en ningún momento he agredido a nadie, sólo actué en defensa propia ante un ataque físico y con lenguaje homofóbico en mi contra”, dijo.

Usando el mismo medio de comunicación que la ahora agresora, Rolando “N” expresó su versión, que modificaría por completo la historia que hasta ayer se conocía.

Además, dijo que ha interpuesto una denuncia ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y se presentó ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) para dar su declaración sobre lo ocurrido el pasado 10 de julio. “Desde hace tres semanas tanto mi pareja como yo, hemos sido víctimas de insultos discriminatorios y homofóbicos, con un lenguaje altamente ofensivo y violento por parte de la señora Claudia Revilla”, refirió.

“El pasado 10 de julio se hizo pública una denuncia en mi contra, sobre un incidente en mi contra ocurrido al interior del Parque Hundido de la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México”, detalló Rolando “N”.

La ahora víctima dijo que él es artista visual y que nunca ha tenido problemas en su trabajo o con vecinos sobre su comportamiento (Foto: Facebook@JoaquinLopezDoriga)

Dijo que él es un artista visual y que siempre se ha conducido de forma respetuosa con todas las personas que le rodean. Nunca ha tenido problemas relacionados con hechos de violencia o agresiones con sus vecinos o compañeros de trabajo, sin importar que sean hombres o mujeres.

Señaló que desde aproximadamente 18 años ha vivido con su pareja en los alrededores del Parque Hundido de la alcaldía Benito Juárez, a donde va frecuentemente a pasear a sus perros y hacer ejercicio. “Durante todo este tiempo jamás habíamos tenido ningún incidente con otras personas”, aseguró.

“Desde hace tres semanas en varias ocasiones me crucé con una mujer, que luego identificaría como Claudia Revilla quien corría en sentido contrario a lo que se acostumbra en el Parque Hundido. Por tanto decidió explicarle que los miembros de la comunidad de quienes hacemos uso del lugar -así como en tantas otras pistas de ejercicio- corremos en sentido contrario a las manecillas del reloj y que quienes corren más lento se deben orillar a la derecha para permitir el paso a los otros”, dijo.

Esta declaración evidencia a Claudia Revilla, quien aseguró que no era la primera vez que el sujeto iba golpeando o empuñando a las mujeres que se cruzaban con él en el carril de corredores, simplemente porque ellas debían hacerse a un lado siempre al estar frente suyo. Dando un perfil de una persona agresiva y misógina.

Rolando dijo que le había dicho a la mujer que estaba corriendo en sentido contrario y podría causar un accidente (Foto: Cuartoscuro)

Según Rolando, la mujer reaccionó de forma agresiva a su petición de que corriera en el mismo sentido que todos los demás para evitar accidentes. Pese a las expresiones ofensivas hacia su orientación sexual e incluso diciendo que no había espacio para personas como él y su pareja, decidió ignorar a Claudia y seguir su camino.

El 10 de julio, volvieron a encontrarse y de nuevo la mujer estaba corriendo en el sentido contrario al que todos lo hacen, por lo que volvió a solicitarle que lo hiciera de forma adecuada y evitar accidentes, a lo cual, ella reaccionó violentamente, haciendo señalamientos sobre su orientación sexual.

“En ese momento, su respuesta no fue solo agresiones verbales con términos discriminatorios, sino de violencia física, la cual me provocó 3 moretones en el antebrazo derecho. Para defender interpuse mis brazos entre sus golpes y mi rostro. Quiero reiterar nuevamente que nunca agredí y aunque fui víctima de un lenguaje de odio así como de sus ataques físicos, mi intensión nunca fue ventilar este incidente en redes sociales o medios de comunicación”, aseguró.

Claudia Revilla aseguró que había sido víctima de Rolando (Foto: Facebook@Claudia Revilla)

Informó que el pasado 14 de junio uno de sus abogados acudió ante la Fiscalía Desconcentrada en la alcaldía Benito Juárez, para solicitar la información de la carpeta de investigación en su contra, con el objetivo de apersonarse y declarar ante la autoridad sobre lo expuesto en la denuncia.

“Es importante aclarar que yo tuve la iniciativa de identificarme, a través de mi abogado, ante el Ministerio Público para dar seguimiento a las denuncias, y ya presente por escrito mi declaración sobre los hechos que se me imputan. También es relevante aclarar que es falso que la Fiscalía investigue un delito relatando con agresión o lesión, como se ha comunicado en redes sociales. La carpeta de investigación iniciada en mi contra es por el delito de Amenazas. Desde el primer momento he estado dispuesto a colaborar con las autoridades y a dirimir lo pertinente, sin embargo, considero que el espacio para hacer esto es ante las autoridades y no en redes sociales o la arena pública”, sentenció el hombre, quien ahora también sería víctima de lo ocurrido el pasado viernes.

